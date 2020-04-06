جدول يومي يساعدك للعب مع الأطفال في البيت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أبريل 2020 01:43 مساءً - بلا شك أنّ الأطفال يميلون اللعب في غالبية الأوقات، وقد يُزعج هذا الأمر بعض الآباء والأمهات وذلك لجهلهم وعدم إدراكهم بفوائد اللعب، فهو أحد الوسائل الهامة التي يستطيع الطفل من خلالها التواصل مع الآخرين والتي تُنمي حواسه وترفع من مستوى مهاراته العقلية والإدراكية والجسدية، لذا ينبغي على الوالدين وتحديداً الأمهات، الحرص على عدم منع الأطفال من اللعب ومحاولة إدخال هذا العنصر كأمر روتيني يومي أثناء تحديد الجداول اليومية أو الأسبوعية للمهام. وضمن حملة الخليج 365 مرحبا بيتي نقد لك هذه النصائح.



من هذا المنطلق تذكر "الخليج 365 نت" بعض فوائد وأهمية وضع وتحديد الجداول اليومية أو الروتينية المتضمنة للعب مع الأطفال، وتوضح لك بعضاً من أنواع تلك الجداول.



أهمية الجدول الروتيني



وفقاً لموقع "the pragmatic parent" الأمريكي والمختص بالتربية والأمومة، تكمن أهمية وضع الجدول الروتيني للأمهات مع أطفالهنّ في بعض النقاط كالتالي:



- يساعد تحديد الروتين على إتاحة الفرصة لخلق أوقات للتواصل المباشر بين الأمهات والآباء مع أطفالهم سواءً للعب أو للقيام بأنشطة أخرى تساعدهم على الاكتشاف والإبداع أو الابتكار.

- وجود الروتين في حياة الأطفال يساعد على راحتهم وتنظيم أجسامهم وعواطفهم بشكل أفضل، فتصبح ساعاتهم الداخلية متزامنة مع إيقاع كل يوم، وفي المقابل الابتعاد عن الروتين قد يُحدث بعض التغييرات السلبية في سلوك ومزاج الأطفال.

- وجود الروتين اليومي يُساعد على تنمية بعض العادات الصحية لدى الطفل تجاه جسده مثل مواعيد تنظيف الأسنان، ارتداء الملابس، غسل اليدين وتنظيف الشعر، كما يُعزز لدى الطفل أهمية إدارة الوقت في وقت مبكر من العمر.

ما هو الجدول المناسب؟

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كما تطّرق الموقع إلى أنّه لا يوجد نمط محدد لوضع جدول يومي، إذ ينبغي على كل عائلة تحديد الأمور المتلائمة مع متطلباتها لوضعها في الجدول، على أنّ يتضمن مواعيد الغذاء، الخروج من المنزل، اللعب، أوقات للراحة وأخرى لمزاولة الأنشطة وذلك لإعادة شحن الطاقة والحفاظ على سلامة الأطفال العقلية، وبلا شك تحديد مواعيد النوم، حتى تتم حماية الطفل من التقلبات المزاجية المفاجئة وخلق السلام له.



مثال على جدول يومي يمكن تطبيقه مع الأطفال في عمر 4 سنوات وأقل:



7:30: الاستيقاظ ومحاولة إيقاظ الأطفال

8:00 إلى 8:30: تحضير وجبة الإفطار والبدء بالتناول ولا بأس بإتاحة 10 دقائق إلى 15 دقيقة كوقت للشاشة.

9:00 إلى 10:00: تنظيف المطبخ للأمهات ومعاونة الطفل لها، بالإضافة إلى إتاحة الوقت للطفل للعب الحر داخل المنزل.

10:00 إلى 11:00: وقت اللعب المنظم، وذلك لأنّ الأطفال يحتاجون إلى تنمية قدراتهم الجسدية والعقلية، فهذا الوقت مخصص للأعمال اليدوية والرسم أو الألعاب الإدراكية أو الركض واللعب خارج المنزل.

11:30: التحضير للغداء.

12: تناول وجبة الغداء.

1:00 إلى 3:00: الاستمتاع بأخذ قيلولة والراحة على الأريكة لمشاهدة أحد العروض التلفزيونية.

3:00 إلى 4:00: الخروج في نزهة أو مزاولة أحد الأنشطة الاجتماعية.

5:00: فترة الاستحمام وتحضير وجبة العشاء.

5:30 إلى 6:30: تناول وجبة العشاء مع تبادل أطراف الحديث والدردشة.

7:00 إلى 7:30: فترة ما قبل النوم قد يتم تخصيصها للتنظيف والرقص أو لقراءة الكتب.

8:30: الخلود للنوم.