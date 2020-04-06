"كورونا" يكتب كلمة النهاية على قصة حب امتدت لـ51 عامًا

كتب فيروس كورونا القاتل كملة النهاية على قصة حب امتد لـ51 عامًا، بين الزوجان ستيورات وأدريان بيكر، الذين عاشا حياة هادئة في صحة جيدة، لكن كل شئ تبدل بعد الإصابة بفيروس كورونا، ثم انتهت القصة الجميلة التي استمرت نصف قرن بشكل مأساوي لا يصدق، وخلال 6 دقائق.



لم ينفصل ستيوارت وأدريان أبدا منذ تزوجا قبل 51 عامًا، وقد عاشا مؤخرا في بوينتون بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، ورغم بلوغهما سن التقاعد قبل سنوات، لم يكن أي منهما يعاني من مشكلات صحية خطيرة، لكنهما، في منتصف مارس/آذار الماضي، باتا يشعران بالمرض حيث أصابتهما أعراض فيروس كورونا الخطير.



والأحد، كشف نجلهما بودي بيكر، إنهما توفيا، الواحد تلو الآخر، بفارق 5 دقائق، وذلك من جراء مضاعفات كوفيد- 19، حيث كان ستيوارت في الرابعة والسبعين من العمر، بينما تصغره أدريان بعامين فحسب، حيث أكد الابن، المتماسك رغم الفاجعة، في تصريحات نقلها موقع "سي إن إن" خطورة الجائحة التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية"، وذلك في مقطع فيديو تمت مشاركته على نطاق واسع على "تويتر".



كما حث الناس على الاهتمام بالضوابط الاحترازية، وتوصيات البقاء في المنزل للوقاية من الفيروس، وقال بيكر: "حتى تلامسك أو تلامس شخصًا تعرفه أو تسمع قصة ما، تشعر نوعًا ما بالابتعاد عنها (الخطورة) (..) آمل أن (يتعظ الآخرون) وألا يذهب والداي دون جدوى".

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وقال بيكر في تصريحات لـ"سي إن إن" إن والديه زارا الطبيب قبل نحو 3 أسابيع بعدما شعرا أنهما ليسا في حالة صحية جيدة، لتتم إعادتهما مجددا إلى المنزل، ولكن، وبعد بضعة أيام، لم تتحسن الأعراض، فطلب الطبيب أن يذهبا إلى المستشفى، ثم أن يخضعا للحجر الصحي حتى تتحسن حالتهما.



وكشف النجل أن حالة الوالدين راحت تتبدل منذ ذلك الحين، ولكن دون تحسن واضح، قبل أن تبدأ في التدهور فجأة ليدخلا المستشفى مجددا حتى تطورت الإصابة إلى وفاة الاثنين، وبفارق 6 دقائق لتنتهي قصة الحب والزواج الطويلة بطريقة مؤسفة.

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