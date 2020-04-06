شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل .. هل ظهر الفيروس التاجي كورونا في البشر منذ سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة " dailymail"، تقريرا عن فيروس كورونا التاجي، بعد أن شكك الخبراء في نظرية انتقال الفيروس لأول مرة من خفاش إلى إنسان في ووهان بالصين، ويرجحون أن الفيروس التاجي متواجد في البشر لسنوات سابقة قبل أن يصبح مميتًا، ويتسبب في وباء عالمي.

أوضحت الجريدة، عند قراءة تاريخ ظهور الفيروس التاجي كورونا، ستجد أن النظرية المنتشرة هي أنه تم نقله لأول مرة من الخفافيش إلى الإنسان في سوق الحيوانات في ووهان بالصين أواخر عام 2019.

وهذا الأمر تسبب في تشكك العلماء حول كيفية ظهور وانتشار الفيروس التاجي كورونا، فالنظرية المنتشرة غير مقنعة بالنسبة لهم، وقاموا بتقديم تحذير وهو أن هذا الفيروس من المرجح ظهر منذ سنوات وحدث تغير في طبيعته كفيروس وأصبح شرس.



من هي بلد المنشأ لفيروس كورونا

وحول ذلك قال إيان ليبكين ، أستاذ علم الأوبئة في كلية كولومبيا بأمريكيا ، "أعتقد أن فيروس كورونا قد تداول بين البشر منذ وقت قبل أن يصبح قاتل، ووباء عالمي".

Advertisements

وأضاف، "الخوف الحقيقي هو انتشار هذا الفيروس التاجي مرة أخري، ويتسبب في حدوث بلبلة في العالم، ولذا يجب البحث عن اللقاح الخاص به في أقرب وقت".

بينما أوضحت دراسة نشرت في مجلة Nature Medicine عن نظرية مماثلة وهي أن البشر ربما أصيبوا بالفيروس لسنوات دون علمهم، حتي تمكن الفيروس وتكيف وأصبح أكثر انتشارا بين البشر مع مرور الوقت.

وأوضح بروفيسور روبرت غاري ، مؤلف الدراسة في كلية الطب بجامعة تولين بامريكا ، أن انتشار الفيروس التاجي كورونا، وجعله أكثر شراسة يرجع إلي عدم اكتشافه منذ ظهور قديما.

وأشار أندرو كانينجهام ، عالم الأوبئة البيطرية، أن ما فعله فيروس كورونا بجسم الإنسان، يثبت أنه تعرض لبعض التعديلات الجينية قبل أن يدخل الجسم.

وأوضح التقرير، أن النظرية الأكثر شيوعًا هي أن الفيروس قفز إلى البشر من الحيوانات، ومن المرجح أنه الخفافيش وذلك في سوق الحيوانات الحية في ووهان بالصين.