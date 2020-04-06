شكرا لقرائتكم خبر عن متبوظهاش من الحلويات.. ازاى تحافظ على أسنانك وانت فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"قعدة البيت يعنى اكل كتير وحلويات طول اليوم"، بعد العزل المنزلى نتيجة انتشار فيروس كورونا ازدادت حالات السمنة بسبب الاكثار من تناول الطعام وعدم الحركة الكثيرة وخصوصا الافراط فى تناول الحلويات حيث اثر ذلك ايضا على صحة الاسنان والادهى هو عدم الاهتمام بنظافتها مما يعانى الكثيرون من التسوس والتهاب اللثة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من مشاكل الاسنان فى العزل المنزلى وهى

نصائح لحماية اسنانك فى العزل المنزلى

1:ينصح بالاهتمام بغسل الاسنان دائما وخصوصا بعد تناول الوجبات الغذائية وبعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، وذلك للتخلص من البكتيريا والجراثيم المتراكمة بها.

2:من الممكن ان تستخدم الخيط لتنظيف الاسنان والتخلص من فضلات الطعام الموجودة بين الاسنان والتى لا تستطيع الفرشاة التخلص منها.

3:الامتناع عن التدخين لاسباب عديدة ابرزها انه يؤثر على صحة الجهاز المناعى ويزيد من خطر اصابتك بالفيروس، كما انه يسبب اصفرار الاسنان ومشاكل باللثة انت فى غنى عنها.

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4:استخدام معجون الاسنان الذى يحتوى على مادة الفلوريد وهى من المواد التى تعمل على تعزيز صحة الاسنان ونظافتها.

5:استخدام غسول الفم الذى يحتوى على مادة الكلورهيكسيدين وهو مكون مضاد للجراثيم ويساعد على منع تسوس الاسنان والتهابات اللثة.

6:الحد من تناول الأطعمة النشوية والسكريات، حيث انها تسبب تسوس الاسنان ومشاكل اللثة واستبدالها بالخضروات والفواكه الصحية للجسم.

7: الاكثار من شرب المياه بدلا من المشروبات السكرية التى تؤثر على صحة اسنانك واللثة.