رجيم صحي يعتبر الأفضل في حرق الدهون قبل رمضان

زيادة الوزن أصبح من المشاكل الشائعة بين عدد كبير من السيدات، وللحصول على وزن مثالي في وقت قياسي لا بد من اتباع نظام غذائي يساعدك على ذلك، وسنتعرف في هذا المقال على رجيم صحي سريع المفعول ويساعدك على حرق دهون الجسم العنيدة. اقرئي أيضا رجيم لحرق دهون الجسم خلال أسبوعين

اليوم الأول:

الإفطار

بيضه وشريحة توست أسمر وثمرة فاكهة وشاي أخضر بدون سكر

الغداء

قطعة ستيك مشوي وسلطة جرجير وخيار وخس وعصير جروب فروت

العشاء

زبادي منزوع الدسم وشريحة توست وفاكهة اليوم االثاني:

الإفطار

قطع جبن قريش، شريحة توست أسمر وثمرة فاكهة وشاي أخضر بدون سكر

الغداء

قطعة سمك مشوي وسلطة جرجير وخيار وخس مع عصير جروب فروت

العشاء

بيضة مسلوقة وشريحة توست وفاكهة

اليوم الثالث:

الإفطار

بيضه وشريحة توست أسمر وثمرة فاكهة وشاي أخضر بدون سكر

الغداء

قطعة فراخ مشوية وسلطة جرجير وخيار وخس مع عصير جروب فروت

العشاء

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الإفطار

قطع جبن قريش، شريحة توست أسمر وثمرة فاكهة وشاي أخضر بدون سكر

الغداء

قطعة لحم مسلوق وسلطة جرجير وخيار وخس مع عصير جروب فروت

العشاء

بيضة مسلوقة وشريحة توست وفاكهة

اليوم الخامس:

الإفطار

شريحة توست أسمر وملعقة فول بالليمون بدون زيت وثمرة فاكهة وشاي أخضر بدون سكر

الغداء

علبة تونة بدون زيت وسلطة جرجير وخيار وخس مع عصير جروب فروت

العشاء

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الإفطار

قطع جبن قريش، شريحة توست أسمر وثمرة فاكهة وشاي أخضر بدون سكر

الغداء

قطعة فراخ مسلوقة وسلطة جرجير وخيار وخس عصير جروب فروت

العشاء

بيضة مسلوقة وشريحة توست وفاكهة

اليوم السابع:

الإفطار

شريحة توست أسمر وملعقة فول بالليمون بدون زيت وثمرة فاكهة

الغداء

قطعة سمك مشوي وسلطة جرجير وخيار وخس مع عصير جروب فروت

العشاء

زبادي منزوع الدسم وشريحة توست وفاكهة شاهدي أيضا

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