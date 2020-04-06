شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. حقائق حول الفيروس التاجى كورونا.. اعرفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الحقائق التي يجب على العالم أجمع التعرف عليها حول فيروس كورونا التاجي، ولذا يقدمها الخليج 365 خلال سلسلة س وج، وفقا لموقع " theseatedview".

لماذا نشعر بالقلق اتجاه انتشار الفيروس التاجي كورونا؟

يجب نشعر بالقلق اتجاه انتشار الفيروس التاجي كورونا، لسببين، وهما:

-أن كورونا يعد من الأمراض المعدية.

-أن فرص انتقال العدوى تكون قبل ظهور أي اعراض على المصاب.

هل سيختفي هذا الوباء عند ارتفاع درجة حرارة الطقس؟

لا يتأثر فيرروس كورونا في ارتفاع درجة حرارة الطقس، ولذا من المتوقع أن حرارة الطقس لا تؤثر فيه.

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إلى متى سيستمر فيروس كورونا التاجي COVID-19؟

على الأرجح لفترة طويلة، ولكن يعتمد استمراره على مدى نجاح البلدان في التخلص منه، فقد قدّر الدكتور أنتوني فوسي من فرقة العمل الفيدرالية الأمريكية أن فيروس كورونا قد يستمر إلى أوائل الربيع.

ما هي مدة حضانة الفيروس التاجي كورونا؟

أثبتت العديد من التقارير، أن فترة حضانة الفيروس التاجي كورونا تتراوح بين يومين إلي 14 يوم.

من هو أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟

أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، بالإضافة إلي مرضي أمراض المناعة الذاتية، ومرضي الربو وارتفاع ضغط الدم وأماض القلب، ومشاكل الأوعية الدموية، وكبار السن، وهناك بعض الدلائل على أنه إذا تم التحكم في ضغط الدم ، الربو ، السكري ، فقد لا يكون الخطر مرتفعًا.