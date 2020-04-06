شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات للوقاية من كورونا قبل وبعد الذهاب للسوبر ماركت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا يجب اتخاذ طرق الوقاية في كل شيء نفعله، حتى أثناء التسوق من السوبر ماركت، وهناك عدد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء احتياجاتك، نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لموقع "دايلي ميرور".

لمس العربات، والبضائع، والوقوف بالقرب من المتسوقين الآخرين يمكن أن يؤدى إلى انتقال فيروس كورونا، واستخدام مطهر اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعى هو مفتاح البقاء آمنًا.

وقد أصدر معهد الصحة البيئية (CIEH) مع جمعية الصحة البيئية في أيرلندا (EHAI) وشبكة الصحة العالمية الأيرلندية (IGHN) مجموعة من المبادئ التوجيهية والطرق الوقائية من فيروس كورونا أثناء وبعد الذهاب للتسوق في السوبر ماركت.

وذكر المعهد أن الخطر الرئيسي على المتسوقين هو الاتصال بشخص مصاب، لذا يجب على المتسوقين أن يسألوا أنفسهم هل من الضروري حقًا شراء هذه البقالة اليوم أو يمكنهم التسوق عبر الإنترنت إذا أمكن؟

نصائح للوقاية من كورونا أثناء التسوق من السوبر ماركت

- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، بما في ذلك في طرق الدخول والخروج من السوبر ماركت أو الدفع عند الكاشير.

- أحضر معقم يدك "إذا كنت بحاجة إلى التعامل مع سلة أو عربة، اسأل عما إذا كان قد تم تطهيرها منذ آخر استخدام لها، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقم بالتطهير باستخدام معقم اليدين.

- تجنب ملامسة الأسطح قدر الإمكان.

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- إذا كنت تخطط للبقاء في المنزل لفترات طويلة من الوقت ففكر في شراء الأطعمة غير القابلة للتلف مثل السلع المعلبة أو الجافة التي لا تتطلب التبريد، مثل اللحوم المعلبة الجاهزة للأكل والفواكه والخضروات، ولكن تأكد من شراء الأشياء التي تحبها وسوف تستخدمها.

- استخدم نفس اليد لالتقاط المنتجات وعقم يديك بعد مغادرة السوبر ماركت.

نصائح للوقاية بعد التسوق

- اغسل وعقم يديك مرة أخرى في المنزل.

- قبل تخزين ثلاجتك وخزائنك، امسح الأرفف باستخدام المطهر ومنشفة ورقية، ثم تخلص منها.

- امسح جميع العلب التي اشتريتها، يمكن للفيروس التاجي أن يعيش على الأسطح الصلبة، لذا امسح جميع السلع المعبأة بمنشفة ورقية وماء دافئ وصابون.

- قم بإزالة عبوات الطعام الخارجية وتخلص منها.

- امسح الثلاجة ومقابض خزانة المطبخ باستخدام المطهر ومنشفة ورقية وتخلص منها.

- اغسل يديك مرة أخرى بعد أن قمت بتفريغ المشتريات.