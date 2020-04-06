شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار قلة شرب الماء عديدة منها قلة التركيز وسوء المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضرار قلة شرب الماء لا تؤثر فقط على شعورك بالجفاف ولكن أيضاً لها تأثيرات خطيرة على صحتك، فالماء مهم لصحة الإنسان، حيث إن حوالى 60٪ من جسم الإنسان هو في الواقع ماء، لذا يحتاج الجسم إلى الحفاظ على مستويات الماء لتغذية الخلايا والحفاظ على عمل الدماغ والجسم، في هذا التقرير نتعرف على أضرار قلة شرب الماء، وفقاً لموقع "Eating well".



اضرار قلة شرب الماء

اضرار قلة شرب الماء

اأضرار قلة شرب الماء عديدة على صحة الجسم، وعلى الرغم من أنه يمكنك الحصول على الماء من الأطعمة (خاصة تلك التى تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل الخيار والبطيخ والفلفل والطماطم) أو من شرب كوب ماء، لكن الكثير منا لا يشرب ما يكفي يوميًا، وهذا يمكن أن يجرد الجسم من الماء، وأضرار قلة شرب الماء تشمل ما يلي:

- انخفاض النشاط والطاقة

عند الجفاف، قد تلاحظ انخفاض مستويات الطاقة لديك، حيث يساعد الماء على إبقاء عقلك في حالة تأهب وتوازن الجسم.

إذا كنت لا تشرب الكثير من الماء خلال النهار، سوف تشعر بالركود والتعب الشديد وقلة الطاقة، احتفظ بزجاجة ماء للشرب باستمرار طوال اليوم.

- الضباب العقلي وعدم التركيز

يحتاج دماغك إلى الماء (دماغنا حوالي 80 ٪ من الماء)، وشرب ما يكفي يبقيك تشعر بصفاء الذهن والتركيز، حتى على المدى الطويل.

وجدت دراسة في مجلة Nutrients أن مياه الشرب تعزز صحة الدماغ وتمنع انخفاض الذاكرة والنعاس العقلي.

- ارتفاع خطر السكتة الدماغية

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وفقًا لدراسة في اضطرابات القلب والأوعية الدموية BMC، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء والجفاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ويطيل وقت التعافي، إذا كنت تعاني من سكتة دماغية.

- سوء المزاج

الجفاف يمكن أن يجعلك سريع الانفعال والغضب أيضًا ويؤثر على مزاجك، قامت دراستان في جامعة كونيتيكت بأمريكا بدراسة الرجال والنساء على حد سواء في سلسلة من الاختبارات المعرفية، ورأوا أن الجفاف أدى بهم إلى مزاج سئ ونعاس والصداع.

- الإفراط في تناول الطعام

في بعض الأحيان نخلط بين العطش والجوع، لذلك من الذكاء شرب الماء عندما تشعر برغبة في تناول الطعام، يمكنك شرب الماء قبل تناول وجبة ، حيث قد تستهلك سعرات حرارية أقل ويمكن أن يمنعك الماء من الجوع الشديد أثناء الجلوس لتناول الطعام.

- الصداع

بما أن دماغك يحتاج إلى الماء، عندما يفتقر إليه يمكن أن يؤدي إلى الصداع والتعب. لذا ، قبل تناول الدواء، تناول بعض الماء أولاً واسترح، قد يختفي ألم الرأس هذا دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أخرى.

- جفاف الجلد

تحتاج البشرة إلى أن تبقى رطبة من الماء لتبدو رطبة وشابة، يمكن أن يؤدي عدم الشرب الكافي إلى زيادة تأثيرات الشيخوخة ويجعل البشرة تبدو أكثر جفافًا وتقشرًا وتجعداً.

مع عدم كفاية الماء يمكن أن يتشقق الكولاجين ، مما يؤدي إلى الخطوط الدقيقة والتجاعيد.