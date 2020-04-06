شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الصداع عديدة منها الجفاف و فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالصداع تعد من الأمور المزعة لدي المصابين، فالشعور بالألم الشديد في الرأس يتسبب في إعاقة الشخص عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز اسباب الصداع، وفقا لموقع " medicalnewstoday.".

اسباب الصداع

أكد التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع، ومنها:

-يعاني نسبة كبرة من الأشخاص بالصداع عن تعرضهم للتوتر والضغوط العصبية، هذا ما أشار إليه التقرير، مؤكدا أنه يحدث تشنج في عضلات الجسم عن إصابته بالتوتر والقلق، وهذا هو السبب في الإصابة بالصداع.

-أشارت العديد من التقارير، أن هناك علاقة قوية بين الشعور والإصابة بالصداع ومعاناه الجسم بنقص السوائل به، أي الجفاف، ولذا إذا كنت لا تتناول كميات جيدة من السوائل وخاصة الماء فعليك تناول 2 لتر من الماء يوميا تجنبا للإصابة بالجفاف الذي يزيد من فرص شعورك بالصداع، فنقص السوائل يتسبب في انخفاض كثافة الدم، وكمية الأكسجين الذي يصل للمخ، ولذا عليك توخي الحذر من هذا الأمر عن طريق مراقبة لون البول إذا أصبح غامق، أو الشعور بالعطش الشديد، يعد من الأمور التي تشير إلي تعرض الجسم بالجفاف.

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-أكد التقرير، أن إصابة الشخص بفقر الدم تعد من أهم الأسباب المؤدية للشعور بالصداع، لأن عدد كريات الدم الحمراء تكون قليلة في الجسم، وبالتالي يقل نسبة الأكسجين الذي يذهب إلي أنسجة الجسم، ولذا إذا كنت تشعر بالتعب المستمر والضعف الشديد وضيق التنفس فعليك القيام بتحليل فقر الدم لمعرفة إذا كنت مصاب أم لا.

-أثبت التقرير، أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الاكثر عرضة للإصابة بالصدع، وخاصة من يعانون من السكر، نتيجة لعدم تنظيم نسبته في الدم، ولذا يجب عليهم الإهتمام بهذا الأمر.

-أضاف التقرير، أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالصداع نتيجة لحدوث مشاكل هرمونية، فعند انخفاض نسبة هرمون الاستروجين يزداد فرص الإصابة بالصداع الذي يصعب تحمله، كما في مرال الحمل أيضا، وعند اقتراب موعد الولادة.

-أثبت التقرير، أن مرضي الجيوب الأنفية، والحساسية في الصدر أيضا يزداد لديهم الشعور الشديد بالصداع، وخاصة رضي التهاب الجيوب الأنفية.

-وأخيرا أكد التقرير أن الأشخاص الذي يعانون من الأرق، ولا يأخذون القسط الكافي من النوم هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع الشديد.