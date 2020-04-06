فوائد البابونج على صحة جسمك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البابونج واحد من أبرز الاعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والعدوى، حيث إنه يحتوى على "الماغنسيوم، الحديد، الكالسيوم، الزنك، الصوديوم، الكربوهيدرات"، وغيرها من العناصر والفيتامينات الاخرى الهامة لصحة الجسم. وحسب ما ذكره موقع food فإن فوائد البابونج هى: فوائد تناول البابونج على صحتك

فوائد تناول البابونج على صحتك 1:يحتوى البابونج على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى. 2:تناول مشروب البابونج يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات الهضمية والقولون والالتهابات،لذلك ينصح بتناوله فى مشاكل المعدة والجهاز الهضمى. 3:يعتبر البابونج من أفضل أنواع المسكنات الطبيعية التى تعمل على تهدئة الالم والالتهاب فى الجسم. 4:يحتوى البابونج على كمية عالية من الخصائص التى تساعد على الاسترخاء والهدوء والتخلص من الضغط العصبى. 5:البابونج من افضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا والسعال المزمن، لذلك ينصح بتناوله دائما. 6: يحتوى البابونج على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية تصلب الشرايين ومشاكل القلب الاخرى. 6:تناول البابونج باستمرار يحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان "المعدة، الثدى، الرئة"، وغيرها من الامراض السرطانية. Advertisements 7: مشروب البابونج الدافئ يحد من الألم الناتج عن الدورة الشهرية والتقلصات المزمنة 8:البابونج من أفضل المشروبات التى ينصح بها لعلاج الضغط النفسى والاكتئاب والقلق. فوائد البابونج للبشرة

فوائد البابونج للبشرة 1: يحتوى البابونج على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها. 2:يحارب حب الشباب ويعيد للبشرة حيويتها وجمالها. 3:له دور فعال فى تأخير عملية الشيخوخة والوقاية من ظهور التجاعيد على البشرة. 4:يحتوى البابونج على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة والفيتامينات التى تعمل على حماية البشرة من اشعة الشمس الضارة. 5:البابونج مضاد للالتهابات ويعالج البثور والبقع الداكنة بالبشرة.

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