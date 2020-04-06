شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الجيوب الانفية تورم حول العين وألم فى الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجيوب الأنفية يعد من الأمراض التي تسبب ألما شديدا في الرأس، وعدم القدرة على التركيز عندما تكون متهيجة، وهي حالة مرضية يصاب بها الشخص عند تعرضه للعدوي.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ومنها التعرض للاتربة، ودخان السجائر أو استنشاق الروائح، وأيضا عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة أو الأنفلونزا، جميع هذه الأشياء تزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وللتعرف علي أعراض التهاب الجيوب يقدم موقع " mayoclinic."، أبرزها، ومنها:

-من أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية، هي الشعور والإصابة بالصداع الذي يصعب تحمله، وتزداد شدتها في الصباح، وهذا الأمر يتسبب في إعاقة حياة الشخص المصاب وعدم قدرته علي التركيز في أمور حياته، ويجب العلاج علي الفور.

-في بعض الأحيان يزداد الشعور والإصابة بألم شديد في الأذنين والأسنان عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

-عند التعرض لالتهاب شديد فيالجيوب الأنفية يتسبب في هذا الأمر خروج العديد البلغم الذي يصاحبه انسداد في الأنف نتيجة لتهيج الأغشية المخاطية في الأنف، وهذا يتسبب في عدم القدرة علي التذوق أو التميز بين الروائح.

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-يتعرض بعض المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية، إلي ارتفاع حرارة الجسم، وهذا يعد من الأعراض.

-يشعر مرضي التهاب الجيوب الأنفية بالتعب الشديد والإرهاق، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولذا عليهم الذهاب للطبيب للتعرف علي أفضل العلاجات التي تهديء هذا الالتهاب.

-يتعرض بعض المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية إلي الشعور بالتهاب الحلق والسعال، وهذا يرجع إلي تراكم البلغم في الأنف.

-الكحة تعد من أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية، ولذا يجب عليك الذهاب للطبيب لتجنبها.

-أشار التقرير، أن بعض المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية يتعرضون للإصابة ببحة في الصوت، وهذا نتيجة لشدة الالتهاب المصابين به.

-يحدث في بعض الأحيان تورم في بعض أماكن الوجه كحول العين، والأنف.

-في بعض الأحيان يتعرض مرضي التهاب الجيوب الأنفية لصدور رائحة فم كريهة منهم، وهذا يرجع لشدة الالتهاب.