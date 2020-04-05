شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يكشفون: هل الذباب ينقل العدوى بكورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تغيرات الجو والاستعداد لاستقبال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تناقلت الكثير من التقارير الصحفية احتمالية أن يكون البعوض والذباب، قادرا على نقل العدوى بفيروس كورونا.

ووفقاً لتقرير «روسيا اليوم»، فقد استبعد علماء الحشرات في روسيا فرضية انتقال العدوى بفيروس كورونا «كوفيد-19» عن طريق الحشرات.

وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف: «لا يوجد داع للخوف من هذه الناحية»، مشيرا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

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وفي السياق نفسه أكدت عالمة الحشرات، يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية «لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا».

وقالت العالمة الروسية لوفتسوفا: «إذا تخيلنا أن شخصا مصابا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدا».

في المقابل، تقول منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا «لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض والحشرات، ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات أو دلائل توحي بأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر البعوض».

وجددت المنظمة الدولية التأكيد على أن أبرز طرق انتقال فيروس كورونا تكون من خلال الرذاذ التنفسي الذي يفرزه المصاب أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق قطرات اللعاب أو إفرازات الأنف.

ويقول الطبيب فرانك ماكجورج، المتخصص في طب الطوارئ بالولايات المتحدة، وفقاً لـ«قناة سكاي نيوز»، إن الفيروسات التاجية، ومنها فيروس كورونا، لا تنتقل عبر الحشرات، بل من خلال إفرازات الجهاز التنفسي، ولا يوجد حتى الآن ما يثبت في علم الأوبئة أن الحشرات تنقل فيروس كورونا، سواء عبر اللدغ أو الوقوف على الأسطح.