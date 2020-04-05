شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا أصيب أحد جيرانك بفيروس كورونا لحماية نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا يتخوف الكثيرون من أن تنتقل له العدوى، خاصة إذا أصيب أحد جيرانه بفيروس كورونا وجاء تحليله إيجابياً، فماذا تفعل إذا أصيب أحد الجيران في عمارتك أو المبنى الذى تسكن فيه بفيروس كورونا.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع Business Insider.

ووفقاً لما ذكره خبراء الأمراض المعدية فلا يوجد سبب يجعل الجيران في شقة أو مبنى سكني يشعرون بالذعر إذا أصيب أحد سكان المبنى بفيروس كورونا، حيث أن خطر انتقال الفيروس عبر المبنى منخفض إذا كان السكان يلتزمون بالحجر الذاتي والتباعد الاجتماعي.

قال الدكتور توماس روسو، رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بافالو الأمريكية: "نظريًا إذا أصيب شخص ما، فإننا واثقون جدًا طالما بقي الشخص في الغرفة يكون خطر انتقال الفيروس منخفضًا".

وقال الخبراء إن خطر الإصابة بالعدوى على نطاق واسع في المبنى أمر غير مرجح لأن طريقة انتقال الفيروس هي في المقام الأول الجهاز التنفسي، مما يعني أنه ينتشر مباشرة من خلال التنفس في قطرات الجهاز التنفسي التي تطرد من خلال العطس أو السعال، الأمر الذي يتطلب الاتصال الوثيق مع شخص مصاب.

وأوضحوا أن التباعد الاجتماعي مسافة حوالى مترين بينك وبين الآخرين سوف يقلل من خطر العدوى.

وإذا كنت قلقًا بشأن انتقال الفيروس عبر التكييف المركزى أوضح مركز السيطرة على الأمراض CDC أنه "من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس من شخص لآخر عبر مسافات طويلة".

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طرق الوقاية إذا كان أحد جيرانك مصاباً بكورونا

قال الخبراء أنه لتقليل المخاطر يقع على عاتق سكان المبنى وإدارة المبنى والشخص المصاب أو الأشخاص اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض بأكبر قدر ممكن من الدقة مثل: غسيل الأيدي بالماء والصابون والبقاء في المنزل في غرفة بمفردك وتعقيم الأشياء والأسطح باستمرار.

قال روسو: "إذا شعرت بالمرض عليك المضي قدما والبقاء في المنزل ويجب عليك ارتداء قناع."

بالنسبة للمقيمين في مبنى به حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، فإن أهم الاحتياطات التي يجب اتخاذها هي ممارسة نظافة جيدة لليدين عن طريق الامتناع عن لمس وجهك والتأكد من غسل يديك عند دخول شقتك.

قال أنتوني سانتيلا ، أستاذ الصحة العامة في جامعة هوفسترا: تجنب الدخول إلى المصعد مع الجيران الآخرين ومسح أي شيء يتعرض لأشخاص آخرين قد ينتهي بك الأمر إلى لمسه مثل مقابض الأبواب وصناديق البريد وأزرار المصعد.

وقال "قد يعني هذا صعود السلم أو انتظار مصعد فارغ وتكون حريصًا جدًا على ما تلمسه، ما نتعلمه عن الفيروس هو أنه يمكن أن يعيش على أسطح مختلفة لفترات زمنية مختلفة، سواء كان من البلاستيك أو الخشب أو المعدن، فإن الفيروس سيعيش لأوقات مختلفة اعتمادًا على السطح ".

وفقًا لدراسة في مجلة New England Journal of Medicine ، يمكن أن يظل الفيروس معديًا على الورق المقوى لمدة تصل إلى 24 ساعة ، وعلى البلاستيك والفولاذ لمدة تصل إلى 72 ساعة ، وعلى النحاس لمدة تصل إلى أربع ساعات.