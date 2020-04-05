هل يساعد شرب الماء الدافئ فى علاج فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا واتباع الكثير على مستوى العالم مبادئ التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي لإبطاء انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، حيث لم يتم اكتشاف أي علاج حتى الآن، هل يساعد شرب الماء الدافئ في علاج الفيروس التاجي؟

انتشر الفيروس التاجي لأكثر من 170 دولة أو منطقة حول العالم ، ومنذ اكتشاف تفشي المرض في مقاطعة هوبي في الصين في ديسمبر ، حث الناس على غسل أيديهم وإبعاد أنفسهم عن الآخرين والعزلة الذاتية لمدة 14 يومًا إذا شعروا بأعراض، والتى تشمل الحمى والسعال الجاف ومشاكل التنفس.

يصيب COVID-19 الرئتين وفقا لتقرير موقع " EXpress" البريطانى، لأنه مرض تنفسي ويمكن أن يستغرق 5 أيام في المتوسط ​​لبدء ظهور الأعراض، ومع ذلك ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يمكن أن تستمر فترة الحضانة حتى 14 يومًا، ويمكن الخلط بين الأعراض المبكرة بسهولة وفيروسات الشتاء الأخرى بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا.

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من جانبها قالت كالبانا ساباباثي ، عالم الأوبئة السريري في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي ، إن هذا الفيروس يحب الجزء السفلي من الرئتين، وعادة ما تبدأ العدوى بعد التعرض لآلاف أو ملايين الجسيمات الفيروسية ، لذا من غير المرجح أن يكون لمسح القليل منها من المريء له تأثير كبير.

هل يساعد شرب الماء الدافئ في علاج الفيروس التاجي؟

في الأسبوع الماضي ، أصبحت نصيحة وزير الصحة الماليزي داتوك سيري الدكتور أدهم بابا للماليزيين بشرب الماء الدافئ لفيروس "الفيروس" إلى المعدة ، حيث تقتل الأحماض الهضمية أي فيروس ، موضع تساؤل.

ظهر وزير الصحة وادعى أن الماء الدافئ سيدفع الفيروس إلى المعدة، ناصحا عدم شرب الماء الفاتر، واستبداله بكوب من الماء الدافئ لأن الفيروس لا يحب الأشياء الدافئة، ولكن تأكد من أن (الماء) ليس شديد السخونة.

وأضاف: "الفيروس سينخفض إلى ​​(المريء) وعندما يصل إلى المعدة التي تحتوي على أحماض ، يموت الفيروس، و هذه هي الطريقة التي نزيل بها الفيروس، لذا فمن المهم قتل الفيروس فى الحنجرة قبل أن يصل إلى الرئة.