شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى عمال النظافة أنفسهم من فيروس كورونا خلال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمال النظافة هم الأكثر عرضا للاصابة والعدوى بفيروس كورونا، وذلك نتيجة عملهم فى الشارع والاختلاط بالقمامة والرذاذ والمواد الكيميائية، لذلك يجب عليهم أن يتبعوا إجراءات الوقاية من العدوى منعا لاصابتهم أو اصابة أفراد اسرتهم بفيروس كورونا.

وحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية فهناك بعض النصائح للوقاية من فيروس كورونا

نصائح لعمال النظافة للوقاية من فيروس كورونا

1:يجب على عامل النظافة ارتداء الكمامة والقفازات دائما، وذلك للوقاية من العدوى وفيروس كورونا فلا تضمن بأى اشخاص سوف تختلط ومن الوارد أن تنتقل العدوى من خلال تراكم القمامة فى الشارع ووجود الفيروس بها.

2:غسل اليدين دائما فهى من أبرز طرق الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذى يجب أن يتبعها الكثيرون وخصوصا عمال النظافة، فقبل تناول وجبتك أثناء العمل عليك أن تنزع القفازات والكمامة وتتخلص منها وتغسل يديك جيدا ثم تتناول وجبتك وترتدى قفازات وكمامة جديدة.

3: فى حالة عدم توفير طريقة لغسل اليدين أثناء عملك فى الشارع من الممكن أن تستخدم المطهر الذى يحتوى على 70% من الكحول.

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4:يجب عليك عدم لمس الوجه إلا بعد غسل اليدين جيدا فقد تنتقل العدوى عن طريق العين والانف والفم.

5:بعد الانتهاء من عملك والرجوع للمنزل يجب عليك بغسل اليدين جيدا مع الاستحمام بالمياه والصابون والتخلص من ملابسك بغسلها جيدا، ووضعها فى الشمس لتجف.

6: من أهم النصائح للوقاية من فيروس كورونا هى تعزيز صحة الجهاز المناعى من خلال تناول الأطعمة الصحية ومنها الخضراوات والفواكه مع الاكثار من تناول السوائل الطبيعية.