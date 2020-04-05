تعرف علي أهم طرق علاج التهاب الأعصاب بطرق طبيعية

علاج التهاب الأعصاب قد يكون بطرق طبيعية وبدون أدوية، ويحدث التهاب الأعصاب عندما يؤثر تلف الأعصاب على المعلومات التي ترسلها الأعصاب الطرفية إلى الدماغ والحبل الشوكي، يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب على إشاراته، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأحاسيس المؤلمة أو غير العادية، يطلق الأطباء على هذا الضرر الاعتلال العصبي المحيطي أو التهاب الأعصاب، في هذا التقرير نتعرف على علاج التهاب الاعصاب.

علاج التهاب الاعصاب

علاج التهاب الاعصاب يعتمد على تخفيف أعراض الاعتلال العصبى المحيطي والتي تشمل: وخز مؤلم أو الشعور بالبرودة أو الحرارة أو آلام في المنطقة المصابة، ويمكن أن تساعد الطرق الطبيعية في علاج التهاب الاعصاب بمنع المزيد من تلف الأعصاب.

علاج التهاب الاعصاب بطرق طبيعية

علاج التهاب الاعصاب بالطرق التالية:

ممارسة الرياضة

تعزز التمارين قوة العضلات، وقد يقلل هذا من بعض أعراض الاعتلال العصبي، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة أيضًا في مكافحة العديد من المشكلات الصحية التي تسبب الاعتلال العصبي، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى اعتلال الأعصاب المحيطية وتساعد التمارين الجسم على إدارة مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، تقلل التمارين من الضغط على الأوعية الدموية الطرفية، مما قد يفيد الأشخاص المعرضين لخطر الاعتلال العصبي.

التغييرات الغذائية

مرض السكري هو سبب رئيسي للاعتلال العصبي المحيطي، يمكن أن تخفف التغييرات الغذائية التي تخفض مستويات السكر في الدم لدى الشخص من أعراض الاعتلال العصبي أو قد تمنعه.

يمكن للنظام الغذائي الغني بالألياف ومنخفض الكربوهيدرات أن يمنع ارتفاع سكر الدم، أيضًا ، قد يساعد تجنب الأطعمة التالية:

-منتجات الدقيق الأبيض ، بما في ذلك المعكرونة.

-الحلويات.

-الوجبات الخفيفة المصنعة.

قد تفيد التغييرات الغذائية الأخرى الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي المحيطي، سواء كانوا مصابين بداء السكري أم لا حاول القيام بما يلي:

-تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل التوت والأسماك الدهنية وزيت بذور الكتان، والتي قد تكافح الالتهاب

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة التي يمتصها الجسم ببطء، مثل بعض الخضار والفواكه والمكسرات.

-تناول أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا.

-الحد من الدهون المشبعة والمتحولة.

الإقلاع عن التدخين

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التدخين عامل خطر للإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي لأنه يضيق الأضرار ويؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الطرفية.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض التهاب الأعصاب، حتى عندما تكون حالة أخرى أو عامل نمط حياة هو السبب الرئيسي للاعتلال العصبي.

يمكن للإقلاع عن التدخين تحسين تدفق الدم، مما يؤدي إلى صحة الأوعية الدموية.

علاج التهاب الاعصاب بالفيتامينات

هناك مجموعة من المكملات الغذائية المتوفرة التي قد تساعد في علاج الاعتلال العصبي المحيطي، قد يدعم عدد من الفيتامينات والمكملات صحة الأعصاب ويخفف من أعراض الاعتلال العصبي المحيطي.

وفقًا لمؤسسة الاعتلال العصبي المحيطي ، تشمل هذه:

-فيتامينات ب المعقدة: يمكن لنقص فيتامين ب 12 أن يضر بالطبقة الواقية للأعصاب ، بينما يمكن لنقص فيتامين ب 9 أن يضر بصحة الأعصاب، قد تساعد مكملات B-1 و B-6 و B-12 في تخفيف آلام الأعصاب لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه العيوب.

-فيتامين E: فيتامين E مضاد للأكسدة ، والأطعمة الغنية بالفيتامين قد تقلل الالتهاب الذي يؤدي إلى تلف الأعصاب، قد يساعد فيتامين E أيضًا في بعض أعراض الاعتلال العصبي ، بما في ذلك الحرق والوخز.

-أسيتيل كارنيتيني (ALC): تشير بعض الأبحاث إلى أن ALC قد يساعد في الاعتلال العصبي الناتج عن العلاج الكيميائي.

-حمض ألفا ليبويك: قد يخفف حمض ألفا ليبويك ألم حرقان لدى مرضى السكري، ومع ذلك ، لا يعرف الأطباء ما إذا كانت آمنة أو فعالة للأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي المرتبط بالعلاج الكيميائي.

-أحماض أوميجا 3 الدهنية: الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. قد تساعد هذه الدهون الصحية في تقليل الالتهاب ودعم الجهاز العصبي الصحي، مما قد يمنع الاعتلال العصبي أو يخفف الأعراض.

N-acetylcysteine: وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يقلل من أحاسيس الألم، في إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران ، منعت بعض الإنزيمات التي قد تؤدي إلى آلام الأعصاب.

-المغنيسيوم والكالسيوم: عندما يأخذها الشخص معًا ، قد يساعد المغنيسيوم والكالسيوم في تقلصات العضلات ، مما يؤدي إلى تفاقم الانزعاج من الاعتلال العصبي.

-الجلوتامين: هذا حمض أميني غير أساسي قد يساعد في حماية الجهاز العصبي ، لكن الفهم الكامل لآثاره يتطلب المزيد من البحث.

علاج التهاب الاعصاب بتقنيات الاسترخاء

قد تساعد تقنيات الاسترخاء الشخص على إدارة الألم بشكل أفضل قد يوفر التنفس العميق والتأمل والاسترخاء التدريجي بعض الراحة وبعض تقنيات الاسترخاء ، مثل اليوجا والتاي تشي وتمارين التمدد ، قد تقلل من التوتر والألم الناتج عن التهاب الأعصاب.

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