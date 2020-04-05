تعرف علي أهم أعراض خطيرة لفيروس كورونا

نشرت جريدة " mirror "، تحذيرا من الباحثين بجامعة نيويورك في أمريكا قاموا بدراسة علي مرضى الفيروسات التاجية كورونا في ونتشو بالصين ، وتوصلوا إلى أن ألم العضلات وحدوث تغيرات في مستويات الهيموجلوبين بالدم وارتفاع نسبة أنزيم "الألانين" يمكن أن يكون مؤشرا علي الإصابة بالفيروس، وأيضا علامة علي أن الموصابين معرضين للإلتهاب الرئوية الحاد.

ويقول الباحثون في جامعة نيويورك، أن هناك صلة بين آلام العضلات والإصابة بالفيروس التاجي كورونا الخطيرة، وتم اكتشاف ذلك بعد تحليل 53 مريضًا في ونزهو بالصين.

أشارت منظمة الصحة العالمية إن آلام المفاصل ظهرت في حوالي 15 في المائة من مرضى الفيروسات التاجية كورونا.

وأوضحت الجريدة، أنه يحدث الألم العضلي بسبب المواد الكيميائية التي تسمى "السيتوكينات" التي يتم إطلاقها في الجسم استجابة للعدوى، بينما وجد الباحثون أن التغيرات التي تطرأ على مستويات إنزيمات الكبد وحدوث تغيرات في مستويات الهيموجلوبين كانت من العلامات الخطيرة التي ظهرت علي مرضي الفيروس التاجي كورونا، وفي أغلب الحالات يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالاتهابات الرئوية الحادة.

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وأضاف الباحثون، أن معرفة العلامات المبكرة للحالات الخطيرة يمكن أن يساعد الأطباء في إنقاذ الحالة، وتجنب حدوث أي مضاعفات صحية.

بينما أكدت منظمة الصحة البريطانية " NHS "، أن السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة هم العلامات الرئيسية للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

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