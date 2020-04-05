دراسة تؤكد أن استخدام دواء القمل المكتشف لعلاج كورونا بشكل شخصى قد يؤدى للموت

أعلنت العديد من الجامعات والمراكز البحثية عن التجارب الدوائية لعلاج فيروس كورونا ، كان آخرها دواء الطفيليات أالذى علنت جامعة موناش الأسترالية نجاحه فى المختبر فى قتل فيروس كورونا خلال 48 ساعة.

وفى هذا الإطار، حذرت السلطات الصحية الأستراالية الأشخاص، من تناول الأدوية التى تبشر بالقضاء على فيروس كورونا من تلقاء نفسهم فى المنزل، فقد تكون قاتلة.

يأتي هذا التحذير بعد أن وجدت الدراسة أن عقار Ivermectin ، الذي يستخدم عادة لعلاج قمل الرأس ، يوقف نمو فيروسات تاجية في زراعة الخلايا فى تجربة فى المختبر.

على الرغم من ذلك ، حذرت وزيرة صحة ولاية فيكتوريا جيني ميكاكوس، إنها لا تريد أن يرى الناس يندفعون إلى الصيدليات أو محلات السوبر ماركت الخاصة بهم لشراء علاجات القمل.

وقالت: "أريد فقط أن أؤكد ذلك لأننا سمعنا عن أشخاص في الخارج علموا عن تطورات محتملة، ثم تناولوا الأدوية التي تم استخدامها بطريقة غير مناسبة تمامًا وتوفوا نتيجة لذلك".

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وقالت: "أريد فقط أن أؤكد ذلك لأننا سمعنا عن أشخاص في الخارج علموا عن تطورات محتملة، ثم تناولوا الأدوية التي تم استخدامها بطريقة غير مناسبة تمامًا وتوفوا نتيجة لذلك".

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