تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفراولة بحشو الشيكولاته و الكريمة

المقادير
1 x كوب شيكولاته سايحة
1 x كوب كريمة مخفوقة
1 x كوب سكر بودرة
½ x كيلو فراولة
الطريقة:
هنخلط الكريمة مع الشيكولاته وتوضع في الكيس ثم تحشي داخل الفراولة .
هنضعها في طبق التقديم و نزينها بالسكر البودرة و تقدم بألف هنا .
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