تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفراولة بحشو الشيكولاته و الكريمة

المقادير

1 x كوب شيكولاته سايحة

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x كوب سكر بودرة

½ x كيلو فراولة

الطريقة:

هنخلط الكريمة مع الشيكولاته وتوضع في الكيس ثم تحشي داخل الفراولة .

هنضعها في طبق التقديم و نزينها بالسكر البودرة و تقدم بألف هنا .

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