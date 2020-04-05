تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكيوي و الفراولة

المقادير

4 x عدد فراولة

4 x مكعب ثلج

2 x معلقة كبيرة سكر

1 x عدد ليمونة

1 x عدد كيوي

الطريقة:

هنضع جميع المكونات في الخلاط ماعدا الثلج لمدة خمس دقائق.

ثم يسكب في كؤوس ويوضع عليها الثلج و يقدم بألف هنا و يمكن تزيين الكؤوس بشرائح الفراولة و الكيوي .

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