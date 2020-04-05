تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكيوي و الفراولة

المقادير
4 x عدد فراولة
4 x مكعب ثلج
2 x معلقة كبيرة سكر
1 x عدد ليمونة
1 x عدد كيوي
الطريقة:
هنضع جميع المكونات في الخلاط ماعدا الثلج لمدة خمس دقائق.
ثم يسكب في كؤوس ويوضع عليها الثلج و يقدم بألف هنا و يمكن تزيين الكؤوس بشرائح الفراولة و الكيوي .
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