تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودينج الموز

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد موز

4 x عدد صفار بيضة

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x عدد بيضة

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x كوب سكر بودرة

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كيس بسكوت السافويار

½ x كوب سكر (بني)

0.33 x كوب دقيق

¼ x كوب زبدة الطريقة: هنرفع السكر مع الزبدة و القرفة علي النار حتي يصبح كراميل ثم نضيف الموز.

هنخلط السكر مع الدقيق والبيض و الفانيليا وعلى اللبن الدافىء و تقلب حتى الحصول على قوام الكاسترد .

يرص الموز والكاسترد والبسكويت مع الكريمة المخفوقة ثم يقدم بألف هنا . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البرازق (بسكوت بالسمسم)

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