تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جيلي بالكاسترد

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x كوب حليب كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x معلقة كبيرة كسترد

½ x علبة جيلى فراولة الطريقة: نقوم بتذويب جيلي الفراوله في ربع كوب ماء بارد وربع كوب ماء ساخن.

ثم نقوم بتذويب الكاسترد في نصف كوب حليب ويترك جانباً، نسخن باقي كمية الحليب ونضيف لها الكاسترد المذوب مع التقليب المستمر حتى يسمك الخليط.

ثم نسكب المزيج في أطباق الكاسترد وندخلها الثلاجة.

وبعد تجهيز الجيلي يسكب بعناية فوق الكاسترد وتعاد للثلاجة، ثم يقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالفراولة سهلة وشهية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع

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