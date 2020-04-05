تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الزبادى بالمانجو والمكسرات

المقادير

3 x كوب زبادي

2 x عدد مانجة (مقطعة)

1 x كوب عين جمل (او اي نوع تفضليه من المكسرات)

الطريقة:

هنضع ثمرة من المانجو في الخلاط الكهربائي بدون النواه والقشر حتى تصبح عصيراً، ثم توضع بالتقسيم في كؤوس التقديم

بعدين نقطع ثمرة المانجو الأخرى الى مكعبات

و نضع فوق عصير المانجو ملعقة كبيرة من الزبادي ثم مكعبات المانجو حتى يمتلئ الكأس

وفي الاخر نرش عين الجمل على سطح كل كأس و و نقدمها باردة بألف هنا

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