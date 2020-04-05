تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس المانجو لايت

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة صغيرة نشا (مذابة فى ربع كوب عصير برتقال)

1 x معلقة صغيرة عسل نحل

1 x كوب كريمة مخفوقة (قليلة الدسم)

½ x كيلو مانجة الطريقة: تقشر المانجو وتذال القشرة وتفرم فرما ناعما.

ثم نضعها فى إناء على النار مع معلقة العسل ومعلقة من الماء ونقلب حتى يغلى الخليط مع التقليب المستمر.

ثم نضيف النشا المذابة فى عصير البرتقال ونقلب بشكل مستمر لمدة 3 دقائق.

نضعة فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل مع تقليبة مرة واحدة خلال هذه الفترة.

ثم نضع خليط المانجو فى الخلاط مع الكريمة ونخلط حتى ينعموا تماما.

يصب فى أكواب التقديم ويزين حسب الرغبة ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك المانجو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الشيكولاتة بالكريمة

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