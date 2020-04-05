المقادير 1 x كيس مكرونة (نودلز صينية)

1 x معلقة كبيرة شوفان

1 x رشة ملح

1 x عدد حباية جزر (مقطع قطع صغيرة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع قطع صغيرة)

1 x عدد طماطم (مقطعة قطع صغيرة)

1 x رشة بهارات الطريقة: يسلق الخضار المقطع جيداً ثم يضاف إليه النودلز وتسلق معه.

يتم إضافة الشوفان ويترك حتى ينضج مع النودلز والخضار، ثم يضاف الملح والبهارات الخاصة بالنودلز والبهارات ونقلب جيداً ويترك لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار، وتقدم الشوربة ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة والذرة الحلوة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار بالشوفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.