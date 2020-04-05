القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

3 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة دقيق

3 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد بصلة (شرائح)

2 x عدد عيدان كرفس (مفروم)

2 x كوب مرق الدجاج

1 x كيلو لحمة ضانى (من الرقبة)

1 x معلقة كبيرة خل

1 x رشة ملح

1 x رشة جوزة الطيب

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كوب دقيق (متبل بالملح والفلفل والبهارات)

¼ x كيلو جزر (مقطع شرائح طولية)

¼ x كيلو مشروم (شرائح) الطريقة: تغمس قطع اللحم فى الدقيق المتبل.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع الزيت وقطع اللحم ونحمر على مجموعات ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم فى نفس الطاسة نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يصفر اللون.

ثم نضيف الدقيق ونقلب.

ثم نضيف المرق والصلصة والخل ونتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ونقلب حتى يسمك القوام.

ثم فى طاجن مدهون بالزيت نرص قطع اللحم والخضر ويصب فوقها الصوص ثم يغطى بورق الفويل ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونصف أو لحين أن ينضج.

يقدم ساخنا مع أرز أبيض بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالجزر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالكريمة والجبن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنى الضانى مع الخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.