تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبسلة

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x كوب أرز عادى

1 x كوب بسلة (مثلجة)

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم) الطريقة: فى حلة بها كمية مناسبة من الماء المغلى ومعلقة عصير الليمون ومع رشة من الفلفل والملح نسلق الأرز.

ثم فى حلة أخرى بها كمية من الماء المملح نسلق البسلة ثم تصفى.

فى طاسة على النار نضع البصل والزيت ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف البسلة ونقلب.

ثم نضيف الأرز المسلو ونقلب لمدة دقيقة ثم يرفع من على النار.

يغرف فى طبق التقديم ويزين بالبقدونس ثم يقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج بصوص الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاسباجتي بالبسلة والفلفل المشوي

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