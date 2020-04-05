شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: حبوب الملاريا ليست عصا سحرية لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون وخبراء بريطانيون من تناول أقراص علاج الملاريا الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا، ووفقاً لجريدة "ديلي ميل" البريطانية فإن هذه الأدوية ليست الحل السحرى لعلاج أزمة فيروس كورونا.

ورأى الخبراء أن تناول هذه الأقراص تعرض حياة الناس للخطر في محاولة وصفتها الجريدة بالـ"مضللة" لمحاربة فيروس كورونا.

وذكرت الجريدة أن أدوية الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين، كانت تستخدم عادة لحماية المسافرين من الإصابة بالملاريا عند السفر إلى الخارج، ونادراً ما يتم وصفها لهذا الاستخدام اليوم، حيث أصبحت طفيليات الملاريا التي تسبب المرض مقاومة لهذه الأدوية.

ومن المعروف أن هذه الأدوية تسبب آثاراً جانبية مثيرة للقلق، بما في ذلك مشاكل في ضربات القلب، حيث يمكن أن تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ والمميت.

ووفقاً لديلي ميل فقد شهد الصيادلة البريطانيون ارتفاعا كبيرا في الطلب على أدوية الملاريا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث زعمت الجمعية الوطنية للصيدلة في بريطانيا، أن الصيادلة أبلغوا عن زيادة في الطلب على هذه الأدوية، وحتى الأطباء كانوا يجلبوها لأنفسهم للاستخدام الشخصي أو الأصدقاء والعائلة.

وعلى الرغم مما أظهرته هذه الأدوية من نتائج واعدة في الدراسات المعملية كمضادات للفيروسات، لكن في التجارب البشرية لعلاج الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك فشل الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين في التأثير.

وقد درس باحثون صينيون في احتمالية أن هذه الأدوية قد تساعد مرضى Covid-19 ، لكن إحدى الدراسات أظهرت عدم وجود تأثير على المرضى المصابين بأعراض شديدة لكورونا.

وفي منتصف شهر مارس، نشر عالم الأحياء الدقيقة الفرنسي الدكتور ديدييه راولت نتائج عن استخدام أدوية الملاريا، زاعمًا أنه أثبت أن الكلوروكين يمكن أن "يعالج" فيروس كورونا.

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وواجهت الدراسة التي أجراها عالم الأحياء الفرنسي انتقادات عديدة، حيث أجريت على 26 مريضًا فقط، كما أن نتائجها أغفلت ذكر أولئك الذين عانوا من أعراض متدهورة من كورونا.

وعلى الرغم من هذه المخاوف كتب الرئيس الأمريكي ترامب على تويتر أن هذه الأدوية يمكن أن تكون "واحدة من أكبر العوامل التي تغير قواعد اللعبة في تاريخ الطب ''، وأضاف أنه يجب استخدام كليهما على الفور لعلاج فيروس كورونا.

وجاءت تقارير لاحقة عن تسمم 3 أشخاص في نيجيريا بسبب جرعة زائدة من أدوية الملاريا، حيث تناولوها للوقاية من فيروس كورونا.

وحذرت وكالة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة من استخدام الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين لعلاج أعراض Covid-19 أو منع العدوى، خارج التجارب السريرية.

وقال الدكتور ستيفين جريفين، خبير في العدوى الفيروسية في جامعة ليدز: أن الكلوروكين ليس شيئًا يجب عليك تناوله بدون إشراف طبي، حيث يمكن أن يكون له آثار جانبية سيئة للغاية.

وقال الدكتور رون دانيلز، خبير الرعاية الحرجة ومؤسس صندوق Sepsis Trust،: "لا يوجد دليل على أن مضادات الملاريا تحسن نتائج فيروس كورونا".

وأضاف أن الاهتمام بهذه الأدوية كان مدفوعًا بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: "إذا تم إجراء الدراسات، وأظهرت النتائج أنها جيدة لعلاج كورونا فسيكون ذلك جيدًا، لأنها رخيصة وسهلة الحصول عليها، لكن في الوقت الحالي لا يجب إعطائها للمرضى."