شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: استخدام دواء القمل المكتشف لعلاج كورونا بشكل شخصى قد يؤدى للموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت العديد من الجامعات والمراكز البحثية عن التجارب الدوائية لعلاج فيروس كورونا ، كان آخرها دواء الطفيليات أالذى علنت جامعة موناش الأسترالية نجاحه فى المختبر فى قتل فيروس كورونا خلال 48 ساعة.

وفى هذا الإطار، حذرت السلطات الصحية الأستراالية الأشخاص، من تناول الأدوية التى تبشر بالقضاء على فيروس كورونا من تلقاء نفسهم فى المنزل، فقد تكون قاتلة.



خبر دواء القمل

يأتي هذا التحذير بعد أن وجدت الدراسة أن عقار Ivermectin ، الذي يستخدم عادة لعلاج قمل الرأس ، يوقف نمو فيروسات تاجية في زراعة الخلايا فى تجربة فى المختبر.

على الرغم من ذلك ، حذرت وزيرة صحة ولاية فيكتوريا جيني ميكاكوس، إنها لا تريد أن يرى الناس يندفعون إلى الصيدليات أو محلات السوبر ماركت الخاصة بهم لشراء علاجات القمل.

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وقالت: "أريد فقط أن أؤكد ذلك لأننا سمعنا عن أشخاص في الخارج علموا عن تطورات محتملة، ثم تناولوا الأدوية التي تم استخدامها بطريقة غير مناسبة تمامًا وتوفوا نتيجة لذلك".



Ivermectin

فمثلا في الولايات المتحدة ، توفي رجل ودخلت زوجته إلى العناية المركزة، بعدما شربوا مادة كيميائية لتنظيف خزانات الأسماك تحتوي على مادة الكلوروكين بعد ظهورها التي أظهرت أيضًا الوعد كعلاج لفيروس كورونا.

وقالت كايلي واجستاف ، التي قادت الباحثين في معهد موناش للكشف عن الطب الحيوي ومعهد دوهرتي في دراسة علاج قمل الرأس ، إن الفريق الطبى كان "متفائلاً بحذر" بشأن إمكانات الدواء ، لقهر فيروس كورونا .

وقالت: "ما نحتاج إلى اكتشافه الآن هو ما إذا كانت تلك الجرعات الآمنة التي نعرف أنها تعمل فى المختبر فعالة أيضًا وأمنى فى البشر لقتل الفيروس أم لا".