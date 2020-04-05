تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالجزر

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x عدد حباية جزر (مبشورين)

2 x عدد فلفل أخضر حلو (رومي يقطع شرائح)

1 ½ x كوب أرز عادى

1 x عدد بصلة (مقطعة صغير)

1 x عدد مكعب ماجي

1 x معلقة صغيرة ملح (يضبط حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة بهارات الطريقة: نقوم بتحمير البصل في الزبدة ثم نضيف البهارات والملح ومكعب ماجي والجزر والفلفل الرومي.

نقلب جيداً ونتركه على نار هادئة حتى يذبل الجزر وينزل ماءه.

نقوم بسلق الأرز تلت تربع سوى.

نحضر حلة ونضع طبقة من الخليط وطبقة أرز حتى نفاذ الكمية ويغطى بورق فويل ثم نضع غطا الحلة.

يترك على نار هادئة حتى ينضج الأرز ثم يقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالبسلة والجزر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية

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