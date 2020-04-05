القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد طماطم (مفرومة ومطهية)

2 x معلقة كبيرة نعناع مجفف

1 x معلقة صغيرة ملح

¾ x كوب برغل

½ x كوب ماء

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x معلقة صغيرة فلفل أحمر حلو

½ x كوب زيت ذرة

¼ x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (حامي)

¼ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: نقوم بنقع البرغل في الماء لمدة 10 دقائق.

ثم نضيف إليه اللحمة والفلفل الحلو ويدعكوا باليد جيداً حتى يختلطوا.

نقوم بتقسيم الخليط أصابع ونقوم بتسويتهم في سيج خشبي.

ننزع الأسياخ بعد أن تستوي ونحضر صينية مدهونة زيت ذرة ونرص الكباب وندخلها الفرن درجة حرارته 400 لمدة 15 دقيقة.

ونحضر طبق للتقديم ونضع الطماطم المفرومة ونرص عليها الكباب ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طماطم محشية بيض وجبن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب بالبرغل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.