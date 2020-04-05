شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تأثيرات تسببها العاصفة الترابية على صحتك.. إزاى تحمى نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلبات في الأحوال الجوية مع عاصفة ترابية تعانيها مصر اليوم، فكيف يؤثر هذا الجو الملىء بالأتربة على صحتك وكيف تحمى نفسك من هذه التأثيرات، هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، وفقاً لموقعي "healthywa" و qld.

كيف يؤثر الجو الملىء بالأتربة على صحتك؟

يحدد نوع وحجم جزيء الغبار مدى سمية الغبار، سواء كان الغبار ناتجاً عن الجو أو عن التعرض للتلوث، ومع ذلك ، فإن الضرر المحتمل الذي قد يسببه الغبار لصحتك يتم تحديده في الغالب من خلال كمية الغبار الموجودة في الهواء ومدة تعرضك له.

قد تتسبب جزيئات الغبار الصغيرة بما يكفي لاستنشاقها في:

-تهيج العينين.

- السعال.

-العطس

-حمى القش

-نوبات الربو.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض المسالك الهوائية الانسدادي المزمن (COAD) أو انتفاخ الرئة فحتى الزيادات الصغيرة في تركيز الغبار يمكن أن تجعل أعراضهم أسوأ.

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ولا يوجد حاليًا دليل قوي على أن الغبار يسبب الربو ، ولكن يُعتقد أن التنفس بتركيزات عالية من الغبار على مدى سنوات عديدة يقلل من وظائف الرئة على المدى الطويل ويسهم في اضطرابات مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن واضطرابات القلب والرئة.

من عرضة لخطر المشاكل الصحية بسبب الغبار؟

تنفس مستويات منخفضة من الغبار لا يسبب مشاكل صحية لمعظم الأفراد، لكن في المقابل ، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والقلب الحالية، بما في ذلك المدخنين ، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية طويلة المدى.

كما أن الأطفال والأطفال الصغار وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية من التعرض الطويل لمستويات عالية من الغبار.

يجب على أي شخص يعاني بانتظام من ضيق في التنفس أو أعراض حمى القش من غبار التنفس مناقشة هذه الأعراض مع طبيبه.

نصائح للتعامل مع تأثيرات الأتربة على صحتك

هناك مجموعة احتياطات يجب اتباعها للتعامل مع الجو الملئ بالأتربة لتقليل الآثار الجانبية وتشمل:

-ابق في منزلك، مع إغلاق النوافذ والأبواب.

-يمكن أن يوفر التكييف بعض الحماية، إذا كان لديك مكيف هواء في المنزل ، فقم بتشغيله ، وإذا أمكن ، استخدمه في وضع إعادة التدوير.

-تجنب ممارسة التمارين القوية ، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو أمراض القلب أو حالة تتعلق بالتنفس.

-إذا كنت مصابًا بالربو أو لديك حالة تنفسية وظهرت عليك أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال أو الصفير أو ألم الصدر، فاتبع خطة العلاج الموصوفة لك واستمر في استخدام الدواء المعتاد.

-اطلب العناية الطبية إذا تفاقمت الأعراض.