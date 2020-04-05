سعر الدولار في السودان الأحد 5 أبريل 2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 138 جنيها للدولار، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



لكن شاشة البنك المركزي السوداني شهدت تغيرا ملحوظا في أسعار العملات الأجنبية الأخرى، حيث تراجع اليورو والإسترليني، وارتفع سعر الريال السعودي والدينار الكويتي.

أما في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان فقد سجل الدولار سعرا شبه موحد عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك البركة السوداني والمال المتحد والسلام والتضامن الإسلامي والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني والخرطوم والادخار والتنمية الاجتماعية والنيل الأزرق والمشرق.

كما تكرر في شركات صرافة العبادي وديفان ويمت وغاية وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار وأرجين والرائد والأنصاري وليرا.

ويأتي استقرار سعر الدولار متزامنا مع إجراءات متعددة اتخذتها الحكومة السودانية لضبط الأسواق، وفي ظل بدايات مبشرة لحملة تبرعات شعبية أطلقها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

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والحملة التي انطلقت تحت اسم "القومة للسودان" جمعت مليارات الجنيهات خلال ساعات قليلة من تدشينها وفقا للمنصات التفاعلية الخاصة بها، وهو ما أدى للتفاؤل بنجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

سعر الإسترليني واليورو

وتراجع سعر اليورو ليسجل 59.46 جنيه للشراء و59.76 جنيه للبيع، مقابل 60.19 جنيه للشراء و60.49 جنيه للبيع أمس، وفقا للبنك المركزي.

وكذلك انخفض الجنيه الإسترليني ليسجل 67.49 جنيه للشراء و67.83 جنيه للبيع، مقابل 68.19 جنيه للشراء و68.53 جنيه للبيع، أمس، وفقا للبنك المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 150.42 جنيه والإسترليني 171.13 جنيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع الريال السعودي مسجلا 14.62 جنيه للشراء و14.69 جنيه للبيع مقارنة بـ14.61 جنيه للشراء و14.68 جنيه للبيع، أمس، وفقا للبنك المركزي.

وبقي الدرهم الإماراتي ثابتا عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدينار الكويتي ليسجل 176.70 جنيه للشراء و177.59 جنيه للبيع، مقابل 174.76 جنيه للشراء و175.64 جنيه للبيع أمس، وفقا للمركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 36.80 جنيه، والدرهم الإماراتي 37.86 جنيه، والدينار الكويتي 269 جنيها.