"بروتوكول الحياة".. هل هو أمل ألمانيا للنجاة من كورونا؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعيش العالم في أزمة صحية حقيقية في ظل التزايد المستمر في أعداد المصابين في فيروس كورونا المستجد والتي فاقت المليون شخص، وبسبب انتشاره المتسارع فقد أصبحت الكثير من الأنظمة الصحية معرضة للانهيار بدءاً من عدم توافر أسرّة العناية المركزة وليس انتهاء بنقص المستلزمات الطبية الواقية.

وفي ضوء كل ما يجري تعرضت الكثير من دول العالم لكارثة حقيقية، دفعتها في بعض الأحيان للتضحية ببعض الأشخاص في مقابل نجاة الآخرين باعتبارهم أكثر حظاً في أن يعيشوا، وفي أحيان كثيرة دفع دولاً أخرى إلى اتخاذ إجراءات احترازية مثل حظر التجول والحجر المنزلي وذلك بهدف منع انتشار العدوى وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات والقطاعات الصحية.

ولكن الأسوأ من كل تلك الإجراءات كان وضع الأطباء في مواجهة مع المرض واللحظات الصعبة في المفاضلة بين المرضى واختيار من يعيش ومن يموت، فكانت إيطاليا أو دولة تعلن عن أنها ستستخدم ما يُعرف بـ "طب الحروب" وهو يمثل أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المنشآت الصحية وعادةً ما تعلنها الدول في حالتين: الأولى عندما تكون في حالة حرب مع عدو، والثانية إذا كانت تواجه وباء خلف ضحايا بالآلاف ولم تعد المستشفيات قادرة على مواجهة الطلب على الخدمة.

وعند وصول الدول إلى تلك المرحلة يصبح من حق الطبيب أن يختار من عليه أن يعالج ومن عليه أن يتركه لمواجهة الموت ولكن هذه المفاضلة تكون على أساس العمر، مما يضعه في وضع صعب بأن ينزع جهاز التنفس الاصطناعي عن مريض مسن كي يمنح الحياة لمن هو أصغر سنا ليضمن له الحياة باعتباره أنه في مقتبل حياته وهو الأولى بأن يعيش.

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ومن المعروف أن فيروس كورونا يصيب الرجال والنساء ممن يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، وهم في الغالب إما مسنون أتت السنوات على قلاعهم الدفاعية، أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، ما يجعلهم فريسة سهلة للوباء.

وعلى الصعيد العالمي لا يتجاوز معدل الوفيات 0.4% بالنسبة لمن هم دون الـ40 عاما، في حين يرتفع المعدل إلى 1.3% لدى البالغين من العمر 50 عاما، و3.6% لمن هم في الستين، ليصل إلى 8% لمن هم في السبعين، وإلى حدود 15% ممن هم فوق الثمانين.

ولكن وبعيداً عن طب الحروب الذي اتخذته إيطاليا، هناك نظامٌ آخر تتبعه ألمانيا في هذه الظروف ويُعرف باسم "برتوكول الحياة" وهو ما ستتتعرفون عليه من خلال الفيديو.