دراسة تكشف طريقة إصابة فيروس "كورونا" للجهاز العصبي المركزي

فيروس كورونا هو مرض معد يعرف بشكل رئيسي أنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي للفرد، كما أنه مميت للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة والأمراض المزمنة وأمراض الكلى وللشيوخ والأطفال والنساء الحوامل، ولكن هل تعلم أن COVID-19 يمكن أن يسبب أيضًا اضطرابًا في الجهاز العصبي.وفقًا لدراسة نشرت في مجلة " الدماغ والسلوك والمناعة" في 30 مارس 2020 ، يمكن للفيروس أن يؤدي إلى تدهور وظائف الجهاز العصبي المركزي والتسبب في تلف الأعصاب الشديد عبر مسارات متنوعة.

فيروس كورونا والجهاز العصبي المركزي

يشمل الجهاز العصبي المركزي (CNS) الدماغ والحبل الشوكي وفي دراسة حديثة ، وجد أنه بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي ، فإن حوالي 36.4

كيف يصيب كورونا الجهاز العصبي المركزي

يبدأ غزو الفيروسات أولاً في الأنسجة الطرفية التي تنتشر أكثر إلى الجهاز العصبي المحيطي (PNS) والجهاز العصبي المركزي، وعلى الرغم من أن الجهاز العصبي المركزي محمي بواسطة استجابة مناعية فعالة ، إلا أن بعض الفيروسات عالية الفعالية مثل COVID-19 ويمكن أن يدخل الفيروس التاجي إلى الدماغ والحبل الشوكي من خلال العصب الشمي أو غرفة الأنف. بعد الإصابة بالخلايا الأنفية ، يتم نقلها إلى الدماغ والسوائل المخية.عندما يصيب الفيروس التاجي الرئتين ، فإنه يتسبب في التخلص من سائل شفاف في الحويصلات الهوائية مما يقلل من إمدادات الأكسجين إلى أجزاء الجسم الأخرى. بسبب نقص الأكسجين في الجهاز العصبي المركزي ، تم تطوير نقص الأكسجة مما يؤدي إلى تورم الدماغ وتوسع الأوعية الدماغية والصداع واضطرابات الجهاز العصبي المركزي الأخرى.

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