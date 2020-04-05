شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا آسفين.. دراسات تؤكد انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نفى ذلك كثيرا فى السابق، حذر طبيب فى جامعة هارفارد من أن التنفس أو التحدث يمكن أن يساعد فى نشر العدوى بفيروس كورونا، وأكد الطبيب أن الولايات المتحدة "تفكر بنشاط" فى مطالبة جميع الأمريكيين بتغطية وجوههم فى الأماكن العامة، خاصة وأنه تشير الدراسات الحديثة إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل حتى 21 قدمًا فى الهواء. الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك الدراسات.

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