شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. متى يجب إجراء بزل السائل الأمنيوسي أثناء الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السائل الأمنيوسي هو سائل يحيط بالجنين، وهو مادة تشبه الماء كثيرًا، يحتوي السائل الذي يحيط بالجنين على خلايا جنينية حية ومواد أخرى، وتوفر هذه المواد معلومات مهمة حول صحة طفلك قبل الولادة، ولكن متى يطلب الطبيب بزل السائل الأمنيوسي أثناء الحمل، هذا ما نتعرف عليه وفقاً لسلسلة اطمن على نفسك، بحسب ما ذكر موقع "webmd".

ما هو بزل السائل الأمنيوسي

بزل السلى أو بزل السائل الأمنيوسي هو اختبار قبل الولادة يتم فيه إزالة كمية صغيرة من السائل الأمنيوسي من الكيس المحيط بالجنين للاختبار.

تتم إزالة عينة السائل الذي يحيط بالجنين من خلال إبرة دقيقة تدخل في الرحم عبر البطن بالموجات فوق الصوتية، ثم يتم إرسال السائل إلى المختبر لتحليله.

يمكن إجراء اختبارات مختلفة على عينة من السائل الذي يحيط بالجنين، اعتمادًا على المخاطر الجينية ومؤشرات الاختبار.



بزل السائل الأمنيوسي

لماذا يطلب الطبيب فحص بزل السائل الأمنيوسي أثناء الحمل؟

سيتم إجراء الموجات فوق الصوتية التشريحية الكاملة قبل بزل السلى، ولكن يتم إجراء بزل السلى للبحث عن أنواع معينة من العيوب الخلقية في الجنين، مثل متلازمة داون ، وهو تشوه كروموسومي.

نظرًا لأن بزل السلى يمثل خطرًا صغيرًا على كل من الأم وطفلها، فإن اختبار ما قبل الولادة يُقدَّم بشكل عام للنساء اللاتي لديهن خطر كبير للإصابة بالأمراض الجينية، بما في ذلك:

-إذا كان لديك فحص بالموجات فوق الصوتية أو شاشات مختبر غير طبيعية

-لديك تاريخ عائلي من بعض العيوب الخلقية

-سبق لك إنجاب طفل أو حمل به عيب خلقي

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-كانت نتيجة اختبار وراثي غير طبيعي في الحمل الحالي

-لا يلاحظ بزل السلى جميع العيوب الخلقية، ولكن يمكن استخدامه لاكتشاف الحالات التالية إذا كان لدى الوالدين خطر وراثي كبير:

-متلازمة داون

- مرض فقر الدم المنجلي

- التليف الكيسي

- ضمور العضلات

-يمكن لبزل السلى اكتشاف بعض عيوب الأنبوب العصبي (الأمراض التي لا يتطور فيها الدماغ والعمود الفقري بشكل صحيح)، مثل السنسنة المشقوقة والدماغ.

نظرًا لأن الموجات فوق الصوتية يتم إجراؤها في وقت بزل السلى ، فقد تكتشف العيوب الخلقية التي لا يتم الكشف عنها عن طريق بزل السلى (مثل الحنك المشقوق أو الشفة المشقوقة أو قدم النادي أو عيوب القلب).

-بزل السلى هي الطريقة الأكثر دقة لتحديد جنس الجنين قبل الولادة.