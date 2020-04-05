شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين أعراض الحساسية الموسمية والبرد والربو وفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشابه أعراض الحساسية الموسمية في فصل الربيع وكذلك نزلات البرد مع أعراض فيروس كورونا إلى حد كبير، وهو ما يسبب حالة من الهلع لدى البعض، فكيف تفرق بين أعراض: الحساسية الموسمية، نزلة البرد، الربو وفيروس كورونا.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

قد تكون تعاني من واحد أو أكثر من الأعراض، بما في ذلك الحمى أو السعال أو العطس أو كثرة الدموع فى العين أو الحكة واحمرار العين أو حتى بعض مشاكل التنفس فماذا يعني كل ذلك؟.. إليك نظرة على ما قد تعنيه هذه الأعراض، وكيف يمكنك تمييزها عن بعضها.

تحقق من وجود حمى

وفقًا للدكتورمايكل بننجر، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمركز وينسبورج لصحة الأسرة التابع لمستشفى كلايفند كلينيك الأمريكية، فإن الحمى هي العرض الرئيسي للمساعدة في تحديد المرض الذي قد يكون لديك، يمكن أن تعني الحمى الإنفلونزا أو أي عدد من الأشياء الأخرى، بما في ذلك فيروس كورونا.

ألقى تقرير من منظمة الصحة العالمية حول فحص الحالات في الصين في فبراير 2020 مزيدًا من الضوء على هذه الأعراض، وجد هذا التقرير أن حوالي 88 ٪ من مرضى COVID-19 يعانون من الحمى و 68 ٪ يعانون من السعال الجاف، تشمل الأعراض الإضافية لفيروس كورونا: ضيق التنفس والتهاب الحلق والإسهال والتعب وأوجاع الجسم.

وقال دكتور بننجر إنه من النادر أن تجد حمى أو إسهال مصاحبًا للحساسية الموسمية، وبينما كان بعض مرضى كورونا بدون أعراض ، فإن التمييز بين ما يتعامل معه جسمك هو أيضًا مسألة النظر في جميع الأعراض ككل.

كيف تفرق بين الحساسية أو البرد؟

إذا لم تكن الحمى موجودة ولم تظهر عليك علامات صعوبة في التنفس أو الإسهال، فأنت على الأرجح تتعامل مع نزلات البرد أو الحساسية الموسمية.

وفى فصل الربيع نحن فى موسم الحساسية، لذا نعلم أنه سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكثير من الناس في هذا الوقت التمييز بين الحساسية وفيروس كورونا.

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على الرغم من أن العطس غالبًا ما يرتبط بالحساسية والبرد، إلا أن هناك أعراضًا أخرى يمكن أن تساعدك على التمييز.

قال الدكتور بننجر: "عادة ما لا يكون مع نزلات البرد حكة في العيون، لكن إذا كنت مصابًا بالسعال، فهذا يرتبط بقوة بنزلة برد أكثر من الحساسية ما لم يكن لديك حساسية من الربو."

الفرق بين فيروس كورونا و الربو

في حين كانت صعوبة التنفس من الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا ، فقد تكون أيضًا علامات على الربو الذى يمكن أن يندلع مع موسم الحساسية، إذا لم يكن لديك حمى مع هذه الأعراض، فأنت مصاباً بالربو.

وقال الدكتور بيننجر: "يحتاج الأشخاص المصابون بالربو إلى الاستمرار في تناول علاجهم ، خاصة وأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة محتملة من فيروس كورونا، سواء كان ذلك عن طريق الاستنشاق أو بخاخات الأنف."

ويوصى الدكتور بننجر أيضًا ببدء أدوية الحساسية في وقت مبكر من موسم الحساسية.