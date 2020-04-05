الشوكولاتة وإنقاص الوزن.. هل العلاقة حقيقية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - معروف أن الغالبية العظمى من الإناث تعشق الشوكولاتة وتحرص على تناولها باستمرار ولا تقاوم مذاقها اللذيذ، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون على مدار سنوات هو هل يمكن أن تساعدنا الشوكولاتة فعلا في جهود إنقاص الوزن؟

الدراسات منذ فترة طويلة تشير إلى أن الكاكاو مصدر غني بمركبات تعرف باسم الفلافانولات التي ثبت أنها تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، غير أن الباحثين بدأوا مؤخرا في استكشاف ما إن كان للشوكولاتة أي دور في جهود إنقاص الوزن أم لا.

وتبين لهؤلاء الباحثين أن هناك مركبا بالفلافانولات يعرف باسم oligomeric PCs يساهم في عملية إنقاص الوزن؛ إذ اتضح لهم أنه يمتلك خصائص مرتبطة بمكافحة السمنة.

كما قد تكون هناك علاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة والشعور بالشبع، حيث وجد الباحثون في إحدى الدراسات أن من يتناولون الشوكولاتة ينخفض لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من غيرهم ممن لا يتناولونها، كما اكتشف الباحثون بالدراسة نفسها أن متناولي الشوكولاتة أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

تحذيرات من تناول الشوكولاتة لإنقاص الوزن

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على الرغم من كل ما سبق عن جدوى تناول الشوكولاتة كل يوم، لكن تبقى هناك بعض المحاذير التي يجب الالتزام بها حين يتعلق الأمر بتناول الشوكولاتة، وهي أنه وبينما توجد علاقة بين مركب oligomeric PCs وجهود إنقاص الوزن، لكن تلك النتيجة كانت من دراسة أجريت على فئران تجارب، ولم يتم التأكد منها على البشر.

كما أنه وبالنسبة للربط بين تناول الشوكولاتة الداكنة وزيادة الشعور بالشبع، فإن ذلك يكون حقيقيا فقط عند المقارنة بتناول شوكولاتة الحليب.

ولم يثبت فعليا أن تناول الشوكولاتة يتسبب في انخفاض مؤشر كتلة الجسم، فالأمر لا يعدو كونه مجرد علاقة متبادلة، وقد تلقى معظم المشاركين بالدراسة قطعا صغيرة نسبيا من الشوكولاتة، وليست قطعة كاملة.

وخلص الباحثون إلى النتيجة الأكثر أهمية في هذا كله، وهي أنه لا توجد أدلة مباشرة تؤكد أن تناول الشوكولاتة يساعد في إنقاص الوزن، وإن نوهوا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني أنه ليس بمقدورك تناول الشوكولاتة إن كنت تسعين جاهدة لخسارة الوزن؛ لأنهم لا يدعمون الفكر الذي يطالب بضرورة التوقف تماما عن تناول الأطعمة المحببة للنفس لإنقاص الوزن.

أما فيما يخص بعض الطرق منخفضة السعرات التي يمكنك الاستعانة بها للتمتع بالشوكولاتة فهي تناول قطعة صغيرة بعد العشاء للتمتع بمذاقها الحلو، وتحضير مشروب الكاكاو الساخن، وإضافة قليل من مسحوق بروتين الشوكولاتة إلى مشروب سموذي أو مخفوق منخفض السعرات، واستخدام رقائق شوكولاتة صغيرة شبه حلوة كإضافة لدقيق الشوفان.