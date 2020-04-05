شكرا لقرائتكم خبر عن دخول عقار الإيدز leronlimab مرحلة التجارب الثانية لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل دواء فيروس نقص المناعة البشرية التجريبي "Leronlimab " الذي تم استخدامه لعلاج مرضى COVID-19 بنجاح في مرحلته الثانية من الاختبار مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ويمكن الموافقة عليه للاستخدام في غضون 4 أسابيع.

ووفقا لتقرير جريدة " نيويورك بوست"، أنه تم استخدام دواء Leronlimab ، الذي صنعته شركة التكنولوجيا الحيوية CytoDyn ، لعلاج عدد من المرضى المصابين بأمراض شديدة في مستشفيات مدينة نيويورك، و قد ساعد الدواء زوجين من إزالتهما من على أجهزة التنفس الصناعى.



عقار الايدز

وقال المدير التنفيذي لـ CytoDyn فى تصريحاته للجريدة : "أعتقد أن إدارة الغذاء والدواء FDA ستكون مستعدة للعمل معنا، آمل أن يتم تسريع الموافقة"

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وأضاف : "أوضحت أشارت دراسة في الصين إلى أن معدل الوفيات بين مرضى COVID-19 الذين يحتاجون إلى أجهزة تهوية ميكانيكية يزيد عن 85 % ، لذا فإن العالم بحاجة ماسة إلى علاج يمكن أن يساعد هؤلاء المرضى."



عقار الايدز

وتشير الدراسات الأولية إلى أن leronlimab يمكن أن يقلل من الاستجابة المناعية المفرطة ، والمعروفة باسم عاصفة السيتوكين ، والتي يمكن أن تسببها عدوى فيروسات التاجية، ويمكن أن تؤدي عواصف السيتوكين إلى الالتهاب الرئوي وحتى الموت.