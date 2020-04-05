شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى مرضى الربو أنفسهم من العاصفة الترابية فى ظل انتشار كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من نشوب عاصفة ترابية، كيف يمكن لمرضى الربو الحفاظ على أنفسهم، خاصة وهم من الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟.

فمرض الربو يعرض الإنسان المصاب به لحدوث نوبات من ضيق التنفس الشديد، ويصاحبه صدور صوت عند خروج الهواء من الصدر، وأيضا يتعرض الشخص للإصابة بالسعال الشديد، وهذا الأمر يتسبب في إعاقة الشخص عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، ويصاحبه بعض العلاجات وأشهرها البخاخات تجنبا للتعرض للأزمات الربوية.

ولكن مع انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد، وتقديم العديد من النصائح الخاصة بتطهير الأسطح بالكلور، والكحول، يتعرض مرضى الربو للعديد من المضاعفات، ويزداد لديهم فرص الإصابة بالنوبات الربوية، لأنهم يجب عليهم استخدام هذه المعقمات بطريقة محددة تجنبا لتعرضهم لأي مضاعفات صحية.

وخلال هذا التقرير، يقدم الخليج 365 للقراء بعض النصائح التي يجب على مرضي الربو اتباعها، خلال العاصفة الترابية، للحفاظ على صحتهم، وذلك وفقا لموقع "webmed" و مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC، ومنها:

-في البداية ينصح بعدم تعرض مرضى الربو للاتربة، أى عليهم غلق جميع النوافذ داخل المنزل تجنبا لتسريب الأتربة داخل المنزل.

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-الإكثار من تناول السوائل الدافئة يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من فرص التعرض للنوبات الخاصة بالربو.

-على مريض الربو الاهتمام بالعلاجات الخاصة به، حتي لا يصاب بنوبات الربو.

- ولتجنب الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، عليك أولا الاهتمام بنظافتك الشخصية، عن طريق غسيل اليدين بالطريقة الموصي بها وهي 20 ثانية بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه أو الأنف أو العين.



الربو

-في حالة رغبتك في تطهير المنزل بالكلور، في البداية علي مريض الربو أن يعلم أن الكلور من مسببات تهيج الشعب الهوائية، ولذا فهو خطر على مرضي الربو، ولكن للحفاظ على صحتك، فيمكنك أخذ 1 مل من الكلور ووضعه علي لتر من الماء، واستخدامه وأنت مرتدي الكمامة، وذلك لتجنب استنشاق رائحته التي تعرضك للخطر، ويكون هذا التعقيم مرة واحدة في اليوم.