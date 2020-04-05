شكرا لقرائتكم خبر عن في العاصفة الترابية.. كيف يحمى مرضى الجيوب الأنفية أنفسهم من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تكاثر الأتربة، يتأثر مرضى الجيوب الأنفية من هذا الطقس، ويعرضهم لعدم القدرة على التقاط أنفسهم ويشعرهم بالتعب الشديد، وعدم القدرة على القيام بأى نشاط.

وأيضا فى ظل تفشى فيروس كورونا التاجي، يكون مرضى الجيوب الآنفية عرضة للإصابة به نتيجة لضعف الجهاز المناعى الناتج عن تناول البخاخات التى تحتوى على نسبة من الكورتيزون ، ولذا يقدم الخليج 365 بعض النصائح لحمايتهم من المضاعفات الناتجة عن الأتربة، وذلك وفقا لموقع " nycfacemd" و"webmed"، ومنها:

-عليك قفل مجارى الهواء حتى لا يدخل التراب إلى منزل، ويعرضك للخطر.

-بعد مرور العاصفة الترابية، عليك غسيل الوسائد والستائر، وفراش الأسرة جيدا بالماء الساخن حتى يخرج من عليها الاتربة.

-عليك تنظيف الأنف بالماء والملح أو بالمحلول المخصص لتنظيفها حتى تستطيع التنفس بشكل جيد.

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-الالتزام بأخذ البخاخات الخاصة بك، يعد من أهم النصائح التى تجنبك التعرض لأى مضاعفات صحية ناتجة عن الأتربة.

-لا تأمل أن الأتربة تقتل ألفيروس التاجى كورونا، ولذا عليك تخفيف المعقم الخاص بالمنزل، أى المصنوع من الكلور والماء واستخدامه وليس بدون اسراف حتى لا يتسبب فى تعرض الشعب الهوائية للإلتهاب الشديد.

-على مرضى الجيوب الأنفية التقليل من تنأول المشروبات الغنية بالكافين خلال هذه ألفترة.

-الابتعاد عن مسببات الحساسية، كالأتربة، والدخان، وأيضا عدم استخدام المعقمات الموصى بها لمحاربة ألفيروس التاجى كورونا كثيرا.

-الإكثار من تنأول السوائل يعد من اهم النصائح التى عليك القيام بها، فالماء تعد مرطب طبيعى للجسم، وأيضا تساهم بشكل كبير فى القضاء على السموم بداخله، ومنها الأتربة، ولذا عليك تنأول 2 لتر من الماء يوميا.