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شكرا لقرائتكم خبر عن سمنة الأرداف تحميك من النوبة القلبية والسكتة الدماغية.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة صينية حديثة أن دهون الفخذين أو الأرداف قد تكون مفيدة لعملية التمثيل الغذائي بالجسم ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، وفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.
وأجريت الدراسة المنشورة في المجلة الطبية Endocrine Connections على 9520 صينيًا فوق سن الأربعين ووجدت أدلة على فوائد صحية لشكل الجسم "الكمثرى" الذي يكون أكثر سمنة عند الأرداف.
ووجد الباحثون أن الذين يعانون من زيادة الوزن في الأرداف تقل احتمالية ارتفاع ضغط الدم لديهم، وبالتالي يقل تعرضهم إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية.
ويعتقد أن الفخذين والوركين أماكن أكثر أمانًا لتخزين الدهون أكثر من الخصر، حيث من المحتمل أن ينتهي بها الأمر في الأعضاء التي تساعد على تنظيم ضغط الدم.
قال الدكتور تشن يانغ، الذي قاد الدراسة من جامعة شنجهاي جياو تونج في الصين: "على عكس دهون المعدة، قد تكون الدهون في الساق مفيدة لعملية التمثيل الغذائي".
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