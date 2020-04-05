كيف تحافظي على نفسك وجنينك من فيروس كورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 01:43 مساءً - مع انتشار فيروس كورونا المستجد ووجودك في البيت في فترة العزل المنزلي فأنت يجب أن تكوني حريصة على صحتك وصحة جنينك، والعناية بك وبجنينك يعني أن تتبعي عدة نصائح وتوجيهات وتتبعدي عن بعض التصرفات والاخطاء، وهذا ما يوضحه الدكتور عدلي الحاج،استشاري النساء والولادة ضمن حملة " الخليج 365" مرحباً بيتي فتابعينا..... أهمية الغذاء الصحي في هذه الفترة تكثر الطلبات على الفاست فود، خاصة أن الأم تعتقد أنها لا تملك المزاج الرائق لدخول المطبخ، وهذا يضر بصحتها وصحة عائلتها، وصحة جنينها القادم، فالمطلوب هو الحصول على وجبات صحية غنية بالفتيامينات والمعادن لتعزيز جاز المناعة لديها.

يجب أن تحصل الحامل على طبق السلطة اليومي، والذي يحتوي على الخضار الداكنة، وتضاف له قطرات من الليمون على المائدة وليس قبل تناوله بمدة.

ويمكن أن تحصل على العصائر الطبيعية التي تعد في المنزل، ويمكنا ترشيد الاستهلاك بأن تعد كوكتيل العصائر مما يتبقى لديها من فواكه قبل التفكير بشراء كمية جديدة.

في حال الحاجة لمكملات غذائية فيمكن ان تتواصل مع طبيبها ويحدث ذلك حين تظهر عليها بعض الأعراض مثل تقصف الشعر والنهجان والتعب لأقل مجهود. استنشاق الأكسجين في الصباح الباكر يفيد الهواء النقي في تعزيز قوة الرئتين.

كما يفيد الجسم في سرعة التخلص من السموم.

الهواء النقي الذي تحصل عليه الحامل من الشرفة يعزز جهاز مناعتها ويقويها، مما يساعدها على مواجهة الأمراض ومنها الاصبة بفيروس كورونا المستجد.

ويقي الحامل من ارتفاع ضغط الدم، ويحرق الدهون الزائدة التي تكتسبها بفعل قلة الحركة في البيت. Advertisements ممارسة الرياضة في البيت يجب ألا تهمل الحامل أهمية ممارسة الرياضة في البيت في فترة العزل المنزلي.

ممكن أن تمارس الحامل رياضة المشي على آلة المشي الخاصة في البيت، وفي حال عدم توفرها فيمكن أن تقوم بالمشي في نفس المكان لمدة نصف ساعة يومياَ على الأقل.

ويمكن أن تمارس رياضة اليوجا للتخلص من القلق والتوتر النفسي.

وتعمل التمارين الرياضية التي تمارسها الحامل كل صباح وقبل أن تتناول الطعام على تقوية العضلات، ومساعدتها على تعزيز قوة جهاز المناعة. الاجتماع مع الأسرة الروابط الأسرية تعمل على منح كل فرد في الأسرة طاقة إيجابية.

والطاقة الايجابية تزيد من مناعة الجسم ومقاومته للأمراض.

يمكن للجلوس مع الأسرة وممارسة رياضات ونشاطات بسيطة أن تقلل من توتر الحامل وقلقها خاصة في حال اقتراب موعد ولادتها. النوم الصحي يجب أن تحصل الحامل على تسع ساعات من النوم ليلاَ.

وأقل عدد ساعات هو ست ساعات وفي أوقات الليل.

في حال معاناة الحامل من اضطرابات النوم بسبب التوتر والقلق مما يحدث من أجواء حولها، فيمكن أن تتناول الزبادي والعسل والموز قبل النوم.

ويمكن أن تحصل على الحديد وحمض الفوليك لكي تقلل من إضطرابات النوم.

ويفضل أن تضع مخدة مرتفعة تحت رأسها والجزء العلوي من جسمها لكي لا تشعر بحرقة المعدة.

أثبتت دراسات من الصين أن فيروس كورونا ينشط في الأجسام التي لا تحصل على ساعات نوم كافية حيث تضعف مناعتها.

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