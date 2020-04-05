شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا وعاصفة ترابية ..اعرف إزاى تحافظ على صحتك وتحميها من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عاصفة ترابية ومعاها كورونا"، فمع تقلبات الجو والعاصفة الترابية وانتشار فيروس كورونا لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض وخصوصا مرضى الحساسية والربو ومشاكل الجهاز التنفسى، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للوقاية من المشاكل الصحية وفقا لما ذكره موقع healactth

نصائح للحفاظ على صحتك فى العاصفة الترابية

1: ينصح بعدم الخروج من المنزل لعدم تعرضك للاتربة التى تؤثر على جهازك التنفسى.

2:غلق النوافذ والابواب جيدا لتجنب دخول الأتربة والغبار للمنزل.

3: الاهتمام بتنظيف الاسطح والارضيات بالمياه والكلور جيدا للتخلص من الاتربة والفيروسات فى نفس الوقت.

4: الاكثار من شرب السوائل الطبيعية والاعشاب التى تعزز صحتك وتحمي جهازك التنفسى من الامراض.

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5:اذا كنت تعانى من الحساسية أو الربو فيجب أن تتناول الأدوية الخاصة بك فى مواعيدها المضبوطة.

6: عزز جهازك المناعى بالاكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سى والتى تحافظ على صحة الجسم والجهاز التنفسى.

7:ابتعد عن تناول الأطعمة التى تسبب لك الحساسية مثل الشيكولاتة والموز والفراولة وغيرها، حسب نوع الطعام الذى يسبب لك مشاكل صحية.

