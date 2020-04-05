شكرا لقرائتكم خبر عن طفل التوحد والعزل المنزلى..اعرفى ازاى تسليه وتأهليه فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط حركة وزن وبكاء مستمر" هى العلامات التى قد تظهر على طفل التوحد مع العزل المنزلى ، فاغلب الاطفال المتوحدين يعانون من فرط الحركة ويتردد أغلبهم على مراكز التأهيل التى تساعدهم على تنمية القدرات والتعايش مع المجتمع ولكن بعد اجراءات العزل المنزلى نتيجة انتشار فيروس كورونا، قد تزداد حالتهم سوءا بسبب عدم الخروج من المنزل والتعايش مع الاخرين.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصاح للأمهات لكى تأهلي طفلك المتوحد فى المنزل وتعززى حالته النفسية وذلك وفقا لما ذكره موقع helpguide :

1: عليكى ان تتحلى بالصبر عند التعامل مع طفل التوحد واعملى انه يحتاج للهدوء وتركيز فى التعامل معه فابتعدى عن اعطائه الأوامر وتناقشى معه بهدوء.

2:نمى مهاراته فى الرسم والتلوين وشجعيه عليه من خلال المكافئات والهدايا التى يحبها.

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3:الحب والتشجيع من أهم الطرق التى تساعدك فى القرب من طفلك المتوحد وتعزيز حالته النفسيه، فذلك يشعره بالحنان والاطمئان.

4:التواصل البصرى واللفظى من أهم الطرق للتعامل مع الطفل المتوحد، لذلك حاولى أن تشجيعه على التواصل معكى بعيونه وبالكلمات.

5:يعانى طفل التوحد من عدم ثقته بنفسه لذلك عليكى بتشجيعه وتعزيز ثقته بنفسه من خلال اعطاء شئ يفعله بنفسه.

6:الالعاب التركيبية والميكانيكية وتركيب الصفوف من أفضل الالعاب التى يفضلها طفل التوحد ذلك شجعيه على ذلك ونمى مهاراته من خلالها.

7:شجعى طفلك على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعاصر الغذائية لكى تعززى صحة جهازه المناعى وتحميه من العدوى