شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. مرضى السرطان والإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى السرطان يشعرون بالقلق والتوتر بعد تفشى الفيروس التاجي كورونا، وفي ظل التوصيات والنصائح المقدمة والتي تؤكد أن مرضي ضعف المناعة هم الأكثرر عرضة للإصابة بالفيروس، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز النصائح الخاصة لمرضي السرطان خلال هذه الجائحة، وفقا لموقع "cancer".

نعم مرضى السرطان، والناجون منه، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وذلك نتيجة لضعف الجهاز المناعي بأجسامهم.

بالطبع تناول الكيماوي والإشعاع يتسبب في تقليل الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وهذا يزيد من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ويجب عليه الاهتمام بنوعية الطعام المتناول لتقوية الجهاز المناعي، والحد من تعرضه للضعف.

يجب على جمييع مرضى السرطان المتابعة المستمرة مع الأطباء، وفي حالة تعرضهم لارتفاع حرارة الجسم، أو السعال عليهم الرجوع بشكل مباشر للطبيب المتابع لهم.

Advertisements

هناك العديد من النصائح التى يجب على مرضى السرطان القيام بها للتجنب الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

- تجنب التجمعات، والاتصال بالأشخاص.

- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون. بالطريقة الموصي بها أي 20 دقيقة.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إذا لم تكن يديك نظيفة.