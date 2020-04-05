س وج.. مرضى السرطان والإصابة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى السرطان يشعرون بالقلق والتوتر بعد تفشى الفيروس التاجي كورونا، وفي ظل التوصيات والنصائح المقدمة والتي تؤكد أن مرضي ضعف المناعة هم الأكثرر عرضة للإصابة بالفيروس، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز النصائح الخاصة لمرضي السرطان خلال هذه الجائحة، وفقا لموقع "cancer".هل مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟
نعم مرضى السرطان، والناجون منه، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وذلك نتيجة لضعف الجهاز المناعي بأجسامهم.
هل علاجات السرطان تزيد من فرص الإصابة بكورونا؟
بالطبع تناول الكيماوي والإشعاع يتسبب في تقليل الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وهذا يزيد من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ويجب عليه الاهتمام بنوعية الطعام المتناول لتقوية الجهاز المناعي، والحد من تعرضه للضعف.ماذا يفعل مريض السرطان في حالة شعوره بأعراض فيروس كورونا؟
يجب على جمييع مرضى السرطان المتابعة المستمرة مع الأطباء، وفي حالة تعرضهم لارتفاع حرارة الجسم، أو السعال عليهم الرجوع بشكل مباشر للطبيب المتابع لهم.
ما هى النصائح التي يجب على مرضى السرطان القيام بها لحماية أنفسهم من كورونا؟
هناك العديد من النصائح التى يجب على مرضى السرطان القيام بها للتجنب الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:
- تجنب التجمعات، والاتصال بالأشخاص.
- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون. بالطريقة الموصي بها أي 20 دقيقة.
- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إذا لم تكن يديك نظيفة.
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