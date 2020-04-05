شكرا لقرائتكم خبر عن أحمي نفسك من زيادة الوزن في الحظر المنزلي وتناول البروتين والألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم الحكومات بعمل قرارات احترازية أهمها عدم الخروج من المنزل للوقاية من انتشار فيروس كورونا يقوم الأشخاص بصناعة العديد من الأطعمة الشهية، ذات السعرات الحرارية العالية، ويترتب علي ذلك زيادة الوزن.

ففي ظل تطبيق حظر التجوال علي المواطنين في العديد من الدول، تقدم جريدة " dailymail"، بعض النصائح الغذائية للقيام بها تجنبا لزيادة الوزن خلال فترة حظر التجوال، ومنها:

-عليك تبديل العصائر بالماء، فعند رغبتك بتناول كوب من العصير يمكنك استبداله بكوبا من الماء، فهذه الحيلة تساعدك علي التخلص من الوزن الزائد، لأنك تتناول سعرات حرارية قليلة.

-عند تناولك للطعام عليك استخدام أطباق ذات الحجم الصغير، فهذه الحيلة تساعد بشكل كبير في تقليل كميات الطعام المتناول، وتجعلك تفقد بعض الكيلو جرامات الزائدة.

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-نصح الخبراء بتناول الوجبات الغنية بالبروتين الخالي من الدهون، مع كمية جيدة من الألياف، أي الخضروات الورقية.

-بدلا من صناعة رقائق البطاطس وتناولها يمكنك أكل الخضروات الورقية كالخيار والخس والجرجير، فهي تعد من المسليات ولكن الصحية الغير مسببة لزيادة الوزن.



الوزن الزائد

-عليك وضع جدول لمواعيد تناولك للطعام، فهذه النصيحة لها دور كبير في التخلص من الوزن الزائد، لأن المعدة مهيئة في مواعيد محددة علي تناول الطعام، وأيضا تساعدك في حرق الدهون.

-ممارسة التمارين الرياضية داخل المنزل، تعد من الحيل الجيدة في تجنب زيادة الوزن، ولذا عليك القيام بها يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.