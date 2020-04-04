شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يزيد تدخين الحشيش من خطر إصابتك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحث أمريكي من أن تدخين الحشيش يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لما ذكره موقع جريدة "الدايلي ميرور" البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أن حذرت عدد من الدراسات مؤخراً من أن التدخين والسجائر الإلكترونية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور ستانتون جلانتز من مركز UCSF لأبحاث وتعليم مكافحة التبغ بجامعة كاليفورنيا، في حديثه إلى SF Weekly: أن "التدخين لا يسبب الأنفلونزا، لكن الأشخاص الذين يدخنون أو يتعرضون للتدخين السلبي هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأوضح أنه "ليس هناك الكثير من البيانات المباشرة حول فيروس كورونا ولكن هناك الكثير من الأدلة على أن التدخين والبخار يقللان وظائف المناعة في رئتيك."

وتابع قائلاً "إذا نظرت إلى دخان الحشيش وقارنته بدخان التبغ، فلن يكون الأمر مختلفًا، حيث توجد في الحشيش مادة رباعي هيدرو كانابينول المخدرة THC بدلاً من النيكوتين، لكن التأثيرات المثبطة للمناعة لا تبدو في المقام الأول بسبب النيكوتين".

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ولا توجد حتى الآن أي دراسات محددة لتقييم تأثير تدخين الحشيش على خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف د. جلانتس: "إن كمية الأبحاث التي نجريها حول الحشيش وأضراره محدودة للغاية وأعتقد أن هذه مشكلة كبيرة ".

يأتي تحذير الدكتور جلانتس بعد فترة وجيزة من تحذير مدير هيئة الصحة البريطانية من أن المدخنين أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا .

قال البروفيسور كريس ويتتي "إذا كنت ستقلع عن التدخين، فهذه لحظة جيدة للغاية للقيام بذلك."

وقال إن المدخنين يواجهون "ضعفًا إضافيًا" مقارنة بالأشخاص أصحاء الآخرين بسبب أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف "المدخنين أكثر عرضة للإصابة به ونظامهم المناعي أقل جودة."