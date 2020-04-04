كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 07:42 مساءً - تحلم كل فتاة باليوم الذي تصبح فيه أماً، منذ طفولتها وتتلهف للوقت الذي ترى فيه جنينها الذي يتحرك في أحشائها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على علامات نزول الجنين في الحوض، واعلمي عزيزتي أن كل حمل يختلف عن الآخر، في حين أن المخاض ليس بعيداً بالنسبة لبعض النساء عندما ينخفض طفلها في الحوض، فقد يكون أمامهن أسابيع أخرى، والبعض لا يشعرن بتساقط طفلهن، حتى يبدأ المخاض رسمياً. الدكتور فكري عبدالرحمن، استشاري حمل وولادة، من الاسكندرية، يكشف لك هذه العلامات.



علامات نزول الجنين في الحوض



هناك خمس علامات تدل على نزول الجنين في الرحم يمكنك التعرف عليها.



1. التنفس بشكل أسهل



عندما ينزل الجنين في الحوض، هذا يعني أن الطفل لم يعد يضغط على الحجاب الحاجز لديك، لذا فقد تلاحظين أنه يمكنك التنفس بشكل أسهل.



2. تشعرين بمزيد من الضغط



بمجرد نزول الجنين في الحوض، قد تلاحظين الكثير من الضغط المتزايد في الحوض، لدرجة أنك لا تستطيعين ضم ساقيك.



3. زيادة التفريغ

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بمجرد نزول الجنين في الحوض، سوف يضغط رأسه جسدياً لأسفل أكثر على عنق الرحم، يساعد ذلك عنق الرحم على التوسع والتمدد لبدء المخاض، يصبح عنق الرحم رقيقاً عن طريق التخلص من سدادة المخاط التي تعمل على سد فتحة عنق الرحم.

قد تلاحظين زيادة الإفرازات في الأسابيع الأخيرة من الحمل التي تظهر في أجزاء مثل المخاط الفعلي. أو قد يكون مجرد إفرازات عادية.



4. الإكثار من التردد على الحمام



رأس الطفل أسفل المثانة بالإضافة إلى نمو الطفل رطلاً أسبوعياً؟ هذه المعادلة تساوي الذهاب إلى الحمام كل 10 ثوان تقريباً.



5. لديك ألم في الحوض



من الأعراض الغريبة لإسقاط طفلك «ألم» في منطقة الحوض، يحدث هذا الألم نتيجة ضغط رأس الطفل على الكثير من الأربطة في الحوض، قد تلاحظ أنها تحدث عندما تتحرك بطريقة معينة، يحدث هذا عندما يتكيف الطفل مع وضعه الجديد.

تذكري أن الوخزات الصغيرة في الحوض قد تكون علامة على نزول الجنين، ولكن إذا كنت تعانين من ألم منتظم ومستمر، فاستشيري طبيبك، وينطبق الشيء نفسه إذا كان لديك أي أعراض أخرى مثل الحمى أو النزيف أو فقدان السوائل، من الصعب التنبؤ بموعد نزول الجنين؛ لأنه يختلف من امرأة لأخرى، تحدثي مع طبيبك حول ما يمكن توقعه.